IPO SpaceX, OpenAI и Anthropic могут стать самым большим рыночным скачком в истории США Сегодня 07:12 — Фондовый рынок

Предстоящие выходы на биржу SpaceX, OpenAl и Anthropic могут стать историческим событием, которое придаст рынку капитализации $3 трлн.

Об этом пишет Reuters.

Амбиции SpaceX

SpaceX, OpenAI и Anthropic потенциально могут добавить $3 трлн в общую рыночную стоимость фондового рынка США. Однако эта ситуация беспрецедентна, поскольку ни одна из этих компаний пока не получает прибыли.

Известно, что SpaceX планирует выйти на IPO уже в июне с ожидаемой оценкой в ​​$1,75 трлн, не считая того, что в прошлом году компания понесла убытки на сумму почти $5 млрд долларов при доходах в $18,6 млрд.

Оценка OpenAI приближается к $1 трлн, а ее конкурента Anthropic во время февральского раунда финансирования оценили в $380 млрд. Обе компании из сферы искусственного интеллекта также убыточны и находятся на ранних стадиях подготовки к IPO.

Ажиотаж вокруг компаний основывается на их инновационном потенциале. Starlink от SpaceX рассматривается как мощный двигатель роста, тогда как OpenAI (ChatGPT) и Anthropic (Claude) находятся в самом центре бума искусственного интеллекта.

Вызовы для компаний

Поскольку эти компании пока не являются прибыльными, им будет сложно попасть в главный индекс S&P-500, требующий по меньшей мере четыре квартала стабильной прибыли и год публичного биржевого обращения. Без выполнения этих условий они могут годами оставаться без внимания индексных фондов — подобно Tesla, ожидавшей включения в S&P-500 около десяти лет.

Чтобы привлечь такие компании, биржа Nasdaq пообещала ускорить вход новичков с большой капитализацией в свой индекс Nasdaq-100 (это было условием для листинга SpaceX). Впрочем, активы S&P-500 превышают активы Nasdaq-100 более чем в 14 раз (свыше $20 трлн против $1,4 трлн), что делает его гораздо более предпочтительной целью.

