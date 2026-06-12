Маск стал первым триллионером в мире Сегодня 10:04 — Фондовый рынок

Основная часть богатства Маска ныне связана со SpaceX

Состояние бизнесмена Илона Маска превысило один триллион долларов, что сделало его первым человеком в истории, чей капитал достиг такой отметки.

Об этом сообщает Reuters.

IPO SpaceX

В четверг SpaceX привлекла рекордные $75 млрд во время первоначального публичного размещения акций.

Как пишет Forbes, SpaceX продала инвесторам 555,6 млн акций. Если андеррайтеры воспользуются опционом на дополнительную продажу бумаг, объем привлеченных средств может вырасти до $86 млрд.

Заявки от частных инвесторов превысили $100 млрд. Среди крупнейших покупателей оказались суверенные фонды Саудовской Аравии, Катара и Кувейта, которые получат акции на сумму свыше $1 млрд. Крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock подала заявку более чем на $5 млрд.

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Основная часть богатства Маска сейчас связана со SpaceX, где его доля оценивается примерно в $866 млрд. Вместе со стоимостью акций Tesla и других активов его состояние превысит $1,1 трлн после начала торгов акциями компании в пятницу, свидетельствуют оценки Forbes и расчеты Reuters на основе корпоративной отчетности.

До продажи акций журнал Forbes оценивал состояние Маска примерно в $780 млрд. Это значительно превышало капитал второго богатейшего бизнесмена мира соучредителя Alphabet Ларри Пейджа.

Маск стал первым триллионером в мире, www.reuters.com

«Состояния второго самого богатого человека мира находятся на уровне около $300 млрд, что составляет менее трети стоимости активов Маска», — отметил заместитель редактора Forbes Wealth Мэтт Дюро. По его словам, только один человек раньше превзошел отметку в $400 млрд — основатель Oracle Ларри Эллисон.

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