SpaceX заключила с Google многомиллиардное ИИ-соглашение за неделю до IPO
SpaceX заключила еще одно крупное соглашение на ИИ-вычисления перед своим IPO — на этот раз с Google.
Что об этом известно
Google заключила масштабный контракт со SpaceX, по которому будет платить $920 млн ежемесячно за доступ к вычислительным мощностям. Соглашение официально продлится с октября 2026 года по июнь 2029 года. Речь идет о доступе к примерно 110 000 GPU, CPU, памяти и другим связанным компонентам Nvidia.
В конце мая компания объявила контракт с Anthropic. Речь шла о $1,25 млрд в месяц за аренду всех доступных вычислительных мощностей дата-центра Colossus 1 вблизи Мемфиса. Его xAI, которая теперь входит в SpaceX, поначалу строила для собственных ИИ-проектов.
Новое соглашение с Google по масштабу схоже, но охватывает примерно половину объема, который получила Anthropic в Colossus 1. SpaceX не уточнила, какой именно дата-центр будет использовать Google, однако Илон Маск ранее намекал, что Colossus 2 компания хочет зарезервировать для xAI.
Почему это интересно
У Google объяснили контракт резким спросом на новые ИИ-продукты. Компания назвала сделку краткосрочным мостиком для покрытия роста спроса на платформу Gemini Enterprise. Доступ к мощностям будут наращивать постепенно до сентября по пониженной ставке.
Читайте также
Если SpaceX не предоставит согласованный объем GPU до 30 сентября 2026 года, Google после месячного льготного периода сможет сразу разорвать сделку или согласиться на меньший объем с более низкой ежемесячной оплатой. Кроме того, обе стороны смогут выйти из контракта после 31 декабря 2026 года, предупредив за 90 дней.
Напомним, SpaceX готовится к выходу на IPO на уровне $135 за акцию, планируя продать 555,6 млн акций. Такая цена оценивает космическую компанию примерно в $1,78 трлн. Ожидается, что в ходе IPO корпорация привлечет до $86 млрд.
Поделиться новостью
Также по теме
Сервис по поиску работы Jooble сократил 16% команды
ПартнерскаяКак и на что можно обменять крипту в Украине
Финальный дизайн складного iPhone за $2300 (фото)
Банки обеспечили финансирование энергетических проектов на 50,6 млрд грн
Пользователи назвали свой любимый iPhone
Uklon покупает сервис электросамокатов e-Wings за 97 млн грн