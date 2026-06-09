SpaceX заключила с Google многомиллиардное ИИ-соглашение за неделю до IPO 09.06.2026, 01:48 — Фондовый рынок

SpaceX

SpaceX заключила еще одно крупное соглашение на ИИ-вычисления перед своим IPO — на этот раз с Google.

Что об этом известно

Google заключила масштабный контракт со SpaceX, по которому будет платить $920 млн ежемесячно за доступ к вычислительным мощностям. Соглашение официально продлится с октября 2026 года по июнь 2029 года. Речь идет о доступе к примерно 110 000 GPU, CPU, памяти и другим связанным компонентам Nvidia.

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В конце мая компания объявила контракт с Anthropic. Речь шла о $1,25 млрд в месяц за аренду всех доступных вычислительных мощностей дата-центра Colossus 1 вблизи Мемфиса. Его xAI, которая теперь входит в SpaceX, поначалу строила для собственных ИИ-проектов.

Новое соглашение с Google по масштабу схоже, но охватывает примерно половину объема, который получила Anthropic в Colossus 1. SpaceX не уточнила, какой именно дата-центр будет использовать Google, однако Илон Маск ранее намекал, что Colossus 2 компания хочет зарезервировать для xAI.

Почему это интересно

У Google объяснили контракт резким спросом на новые ИИ-продукты. Компания назвала сделку краткосрочным мостиком для покрытия роста спроса на платформу Gemini Enterprise. Доступ к мощностям будут наращивать постепенно до сентября по пониженной ставке.

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Если SpaceX не предоставит согласованный объем GPU до 30 сентября 2026 года, Google после месячного льготного периода сможет сразу разорвать сделку или согласиться на меньший объем с более низкой ежемесячной оплатой. Кроме того, обе стороны смогут выйти из контракта после 31 декабря 2026 года, предупредив за 90 дней.

Напомним, SpaceX готовится к выходу на IPO на уровне $135 за акцию, планируя продать 555,6 млн акций. Такая цена оценивает космическую компанию примерно в $1,78 трлн. Ожидается, что в ходе IPO корпорация привлечет до $86 млрд.

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