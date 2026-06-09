0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SpaceX заключила с Google многомиллиардное ИИ-соглашение за неделю до IPO

Фондовый рынок
14
SpaceX
SpaceX
SpaceX заключила еще одно крупное соглашение на ИИ-вычисления перед своим IPO — на этот раз с Google.

Что об этом известно

Google заключила масштабный контракт со SpaceX, по которому будет платить $920 млн ежемесячно за доступ к вычислительным мощностям. Соглашение официально продлится с октября 2026 года по июнь 2029 года. Речь идет о доступе к примерно 110 000 GPU, CPU, памяти и другим связанным компонентам Nvidia.
Читайте также
В конце мая компания объявила контракт с Anthropic. Речь шла о $1,25 млрд в месяц за аренду всех доступных вычислительных мощностей дата-центра Colossus 1 вблизи Мемфиса. Его xAI, которая теперь входит в SpaceX, поначалу строила для собственных ИИ-проектов.
Новое соглашение с Google по масштабу схоже, но охватывает примерно половину объема, который получила Anthropic в Colossus 1. SpaceX не уточнила, какой именно дата-центр будет использовать Google, однако Илон Маск ранее намекал, что Colossus 2 компания хочет зарезервировать для xAI.

Почему это интересно

У Google объяснили контракт резким спросом на новые ИИ-продукты. Компания назвала сделку краткосрочным мостиком для покрытия роста спроса на платформу Gemini Enterprise. Доступ к мощностям будут наращивать постепенно до сентября по пониженной ставке.
Читайте также
Если SpaceX не предоставит согласованный объем GPU до 30 сентября 2026 года, Google после месячного льготного периода сможет сразу разорвать сделку или согласиться на меньший объем с более низкой ежемесячной оплатой. Кроме того, обе стороны смогут выйти из контракта после 31 декабря 2026 года, предупредив за 90 дней.
Напомним, SpaceX готовится к выходу на IPO на уровне $135 за акцию, планируя продать 555,6 млн акций. Такая цена оценивает космическую компанию примерно в $1,78 трлн. Ожидается, что в ходе IPO корпорация привлечет до $86 млрд.
По материалам:
vctr.media
SpaceXИИGoogleNvidia
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems