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Мир ждет первого триллионера — им может стать Илон Маск

Мир
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Илон Маск
Илон Маск, www.japantimes.co.jp
Мир финансов уже готовится к историческому событию — появлению первого триллионера. Но, как оказалось, даже для Илона Маска эта планка пока остается несколько недостижимой. Несмотря на рекордные оценки SpaceX и рост его состояния, ему все еще не хватает средств, чтобы войти в историю с 13-значным капиталом.
Об этом пишет Bloomberg.

До триллиона не хватает нескольких миллиардов

По расчетам индекса миллиардеров Bloomberg, если SpaceX выйдет на биржу с ценой акций около $135, состояние Илона Маска достигнет примерно $988 млрд.
Впрочем, даже небольшой рост стоимости акций может изменить ситуацию. Если цена поднимется до $138 за акцию (приблизительно на 2,2%), Маск автоматически станет первым триллионером в мире — при неизменности других факторов.

IPO SpaceX может стать величайшим в истории

Ожидается, что торги акциями SpaceX стартуют 12 июня.
По данным Bloomberg, компания планирует привлечь около $75 млрд в рамках первоначального размещения акций. Это более чем в два раза превышает предыдущие рекорды IPO на мировом рынке.
Впрочем, финальные параметры размещения еще могут измениться — переговоры по цене и структуре сделки продолжаются.
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Сейчас состояние Илона Маска оценивается примерно в $726 млрд. Оценка SpaceX базируется на уровне $1,03 трлн, учитывая предыдущие инвестиционные раунды и объединения с AI-компанией xAI.
Обновление стоимости состоится после старта торгов акциями.

Tesla тоже может приблизить Маска к триллиону

Вторым ключевым активом Маска остается Tesla. Если акции компании вернутся к уровню середины мая (более $445), он сможет преодолеть триллионную отметку даже без стремительного роста SpaceX в первый день торгов.
Для этого акции Tesla должны вырасти примерно на 5% от текущего уровня. К моменту открытия торгов в Нью-Йорке они уже прибавляли около 1,6%, но впоследствии потеряли часть роста.
Аналитики связывают предыдущее падение с новостями о планах OpenAI разработать конкурента в работу Optimus от Tesla.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
МаскSpaceXДеньги
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