Идет расследование в Ryanair сбора с родителей за сидение возле детей Сегодня 13:23 — Фондовый рынок

Идет расследование в Ryanair сбора с родителей за сидение возле детей

Крупнейшая авиакомпания Европы находится под расследованием британского антимонопольного органа из-за политики взыскания с родителей платы за то, чтобы они сидели вместе со своими детьми.

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Управление по конкуренции и рынкам (CMA) начало расследование в отношении сбора Ryanair в размере 8 фунтов стерлингов за рейс, чтобы выяснить, является ли это условие договора несправедливым в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

Согласно условиям авиакомпании, дети в возрасте от двух до 11 лет должны сидеть хотя бы с одним из родителей.

Регулятор заявил, что, по его пониманию, Ryanair является единственной крупной авиакомпанией, которая выполняет рейсы из Великобритании и взимает такой сбор.

Напомним, Ryanair изменила правила регистрации на рейсы. Авиакомпания объявила об изменении правил регистрации в аэропортах и ​​сдаче багажа. С 10 ноября 2026 года эти процедуры будут завершаться за 60 минут до вылета вместо нынешних 40 минут.

Ryanair также расширяет использование киосков самообслуживания для сдачи багажа. Ожидается, что к октябрю 2026 года такие терминалы будут работать более чем в 95% аэропортов сети.

В то же время прибыль Ryanair выросла на 40%, несмотря на топливный кризис. Ryanair сообщила о рекордной прибыли после налогообложения в размере 2,26 млрд евро за год, завершившийся мартом 2026 года.

Это на 40% больше, чем в прошлом финансовом году, хотя волатильность цен на нефть и геополитические риски остаются ключевыми проблемами для авиационной отрасли.

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