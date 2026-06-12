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Идет расследование в Ryanair сбора с родителей за сидение возле детей

Фондовый рынок
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Идет расследование в Ryanair сбора с родителей за сидение возле детей
Идет расследование в Ryanair сбора с родителей за сидение возле детей
Крупнейшая авиакомпания Европы находится под расследованием британского антимонопольного органа из-за политики взыскания с родителей платы за то, чтобы они сидели вместе со своими детьми.

Подробности

Управление по конкуренции и рынкам (CMA) начало расследование в отношении сбора Ryanair в размере 8 фунтов стерлингов за рейс, чтобы выяснить, является ли это условие договора несправедливым в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
Согласно условиям авиакомпании, дети в возрасте от двух до 11 лет должны сидеть хотя бы с одним из родителей.
Регулятор заявил, что, по его пониманию, Ryanair является единственной крупной авиакомпанией, которая выполняет рейсы из Великобритании и взимает такой сбор.
Напомним, Ryanair изменила правила регистрации на рейсы. Авиакомпания объявила об изменении правил регистрации в аэропортах и ​​сдаче багажа. С 10 ноября 2026 года эти процедуры будут завершаться за 60 минут до вылета вместо нынешних 40 минут.
Ryanair также расширяет использование киосков самообслуживания для сдачи багажа. Ожидается, что к октябрю 2026 года такие терминалы будут работать более чем в 95% аэропортов сети.
В то же время прибыль Ryanair выросла на 40%, несмотря на топливный кризис. Ryanair сообщила о рекордной прибыли после налогообложения в размере 2,26 млрд евро за год, завершившийся мартом 2026 года.
Это на 40% больше, чем в прошлом финансовом году, хотя волатильность цен на нефть и геополитические риски остаются ключевыми проблемами для авиационной отрасли.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Ryanair
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