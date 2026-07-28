0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

monobank запустил новую функцию: о чем идет речь

Фондовый рынок
75
monobank запустил новую функцию: о чем идет речь
monobank запустил новую функцию: о чем идет речь
monobank запустил блокировку переводов от нежелательных отправителей. Новая функция, которая позволяет заблокировать переводы от отдельных пользователей
О запуске функции сообщил один из соучредителей monobank Олег Гороховский.

Как использовать

Функцию можно использовать, если человек отправляет платежи с нежелательными комментариями или пытается контактировать через банковские переводы.
monobank запустил новую функцию: о чем идет речь
«Помните, что у нас при переводах на карты можно писать комментарий? Так вот, увидели несколько сообщений, где клиенты жалуются, что их бывшие (заблокированные везде) начинают писать им через mono… Поэтому презентуем новую функцию — заблокировать бывшего». На самом деле теперь банить можно любого, чьи переводы вам почему-то надоедают. Сделать это можно в деталях перевода. Но я не злоупотреблял бы функцией, потому что не так много людей в мире, которые готовы платить, чтобы вам что-то сказать «, — написал он.
Читайте также
Также monobank отменил комиссию за все зарубежные SWIFT-переводы для частных клиентов и бизнеса. По словам Гороховского, ранее комиссия за один SWIFT-перевод в среднем составляла около 1 тыс. грн.
Ранее Finance.ua рассказывал, что monobank изменил тарифы на переводы по реквизитам IBAN. Теперь все платежи из собственных средств клиентов производятся без комиссии независимо от суммы. До этого переводы по реквизитам IBAN на сумму до 10 000 грн. были бесплатными. Если сумма превышала этот предел, взималась комиссия 0,5% с собственных средств клиента.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
monobank
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems