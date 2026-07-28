monobank запустил новую функцию: о чем идет речь Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

monobank запустил новую функцию: о чем идет речь

monobank запустил блокировку переводов от нежелательных отправителей. Новая функция, которая позволяет заблокировать переводы от отдельных пользователей

О запуске функции сообщил один из соучредителей monobank Олег Гороховский

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Как использовать

Функцию можно использовать, если человек отправляет платежи с нежелательными комментариями или пытается контактировать через банковские переводы.

«Помните, что у нас при переводах на карты можно писать комментарий? Так вот, увидели несколько сообщений, где клиенты жалуются, что их бывшие (заблокированные везде) начинают писать им через mono… Поэтому презентуем новую функцию — заблокировать бывшего». На самом деле теперь банить можно любого, чьи переводы вам почему-то надоедают. Сделать это можно в деталях перевода. Но я не злоупотреблял бы функцией, потому что не так много людей в мире, которые готовы платить, чтобы вам что-то сказать «, — написал он.

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Также monobank отменил комиссию за все зарубежные SWIFT-переводы для частных клиентов и бизнеса. По словам Гороховского, ранее комиссия за один SWIFT-перевод в среднем составляла около 1 тыс. грн.

Ранее Finance.ua рассказывал , что monobank изменил тарифы на переводы по реквизитам IBAN. Теперь все платежи из собственных средств клиентов производятся без комиссии независимо от суммы. До этого переводы по реквизитам IBAN на сумму до 10 000 грн. были бесплатными. Если сумма превышала этот предел, взималась комиссия 0,5% с собственных средств клиента.

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