ПАРТНЕРСКАЯ Sense Bank присоединился к экосистеме открытого банкинга (Open Banking) Сегодня 11:14 — Фондовый рынок

Sense Bank присоединился к экосистеме открытого банкинга (Open Banking)

Sense Bank официально присоединился к системе открытого банкинга (Open Banking) в Украине. Теперь клиенты банка будут получать еще больше свободы, удобства и контроля над собственными финансами благодаря современным технологиям безопасного обмена данными.

Внедрение Open Banking — важный шаг в цифровизации украинского финансового сектора в соответствии с Постановлениями НБУ № 80 и № 82. Технология позволяет пользователям безопасно предоставлять доступ к информации о своих счетах или инициировать платежи через сторонние сервисы, которые они выбирают самостоятельно.

«Внедрение открытого банкинга дает возможность стать для клиента „основным банком“, то есть основной точкой входа в финансы, через которую осуществляются ключевые операции и формируется доверие к учреждению в целом. В то же время Open Banking открывает возможности для запуска новых сервисов и создания дополнительных источников дохода для банка. Для Sense Bank это следующий уровень цифровой трансформации, который позволит нам расширить спектр услуг, обеспечивая высокие стандарты безопасности и лучший клиентский опыт», — прокомментировала Инна Тютюн, член правления, директор блоков IT, розничного бизнеса и диджитализации.

Ключевая особенность открытого банкинга заключается в полном контроле пользователя над собственными финансовыми данными. Именно клиент решает, кому, в каком объеме и на какой срок предоставить доступ к ним. Sense Bank в системе Open Banking является поставщиком платежных услуг, обслуживающим счета клиентов. Банк обеспечивает надежную аутентификацию: подтверждение личности и проверку каждого согласия, безопасность данных, а именно передачу информации через защищенные протоколы API и по строгим стандартам безопасности, гибкое управление — возможность для клиента просматривать объем доступа и отзывать свое согласие в любой момент.

Процесс обмена данными или инициирования платежа полностью прозрачен и состоит из нескольких простых шагов:

Клиент обращается к стороннему сервису (TPP), который отправляет защищенный запрос в Sense Bank. Sense Bank предлагает клиенту пройти аутентификацию через приложение Sense SuperApp. Клиент предоставляет или отклоняет согласие на доступ к информации или выполнение операции. Банк передает только те данные или выполняет только те действия, на которые получено разрешение, после чего пользователь видит результат в сервисе TPP.

Подтверждение любого согласия осуществляется исключительно через Sense SuperApp. Банк не передает данные без явного подтверждения со стороны клиента.

Благодаря сервисам информации о счетах (AISP) и инициирования платежей (PISP) клиенты получат возможность просматривать счета, остатки и историю операций из разных банков в едином удобном приложении, быстрое и безопасное инициирование переводов или оплату товаров и услуг с любого счета через выбранный сервис, полную прозрачность относительно того, какие компании имеют доступ к данным, с возможностью отменить его в пару кликов.

Сенс Банк По материалам:

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