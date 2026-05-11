Фондовый рынок
monobank готовит запуск monoбазар — детали
Аналог OLX от monobank — сервис monoбазар — начал тестирование продаж для физических лиц-предпринимателей — первые тестирования прошли на киевском фестивале Кураж.
Об этом рассказала head of monoбазар, пишет kosht.media.
Новый формат, прежде всего, ориентирован на небольших предпринимателей — крафтовых производителей, мастеров и продавцов handmade-продукции.
В то же время подготовка для работы с ФЛП предусматривает прежде всего согласование юридических вопросов, а общие условия будут идентичными продажам физических лиц:
  • покупатели могут оформлять товары «частями»,
  • пользователи получат возможность торговаться по цене,
  • продавец будет получать деньги сразу после того, как покупатель заберет заказ на почте.
Пока команда собирает отзывы пользователей и дорабатывает платформу перед полноценным запуском для всех предпринимателей.
Ранее Finance.ua писал, что в приложении monobank запустили новый раздел в меню кешбэка под названием «Пундики». В нем пользователям предлагают партнерские предложения, включая промокоды, скидки и бонусные баллы.
В разделе кешбэка теперь можно выбирать специальные предложения от партнеров. Данные предложения персонализируются для пользователей и обновляются еженедельно.
Также ранее Finance.ua поведал историю создания monobank. Об этом читайте в статье — monobank первый банк без отделений
По материалам:
Finance.ua
monobank
