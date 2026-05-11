monobank готовит запуск monoбазар — детали Сегодня 10:44 — Фондовый рынок monobank готовит запуск monoбазар — детали Аналог OLX от monobank — сервис monoбазар — начал тестирование продаж для физических лиц-предпринимателей — первые тестирования прошли на киевском фестивале Кураж. Об этом рассказала head of monoбазар, пишет kosht.media. Новый формат, прежде всего, ориентирован на небольших предпринимателей — крафтовых производителей, мастеров и продавцов handmade-продукции. В то же время подготовка для работы с ФЛП предусматривает прежде всего согласование юридических вопросов, а общие условия будут идентичными продажам физических лиц: покупатели могут оформлять товары «частями», пользователи получат возможность торговаться по цене, продавец будет получать деньги сразу после того, как покупатель заберет заказ на почте. Пока команда собирает отзывы пользователей и дорабатывает платформу перед полноценным запуском для всех предпринимателей. Ранее Finance.ua писал, что в приложении monobank запустили новый раздел в меню кешбэка под названием «Пундики». В нем пользователям предлагают партнерские предложения, включая промокоды, скидки и бонусные баллы. В разделе кешбэка теперь можно выбирать специальные предложения от партнеров. Данные предложения персонализируются для пользователей и обновляются еженедельно. Также ранее Finance.ua поведал историю создания monobank. Об этом читайте в статье — monobank первый банк без отделений