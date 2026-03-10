0 800 307 555
В monobank появились персонализированные скидки и промокоды: как пользоваться

Финтех и Карты
В monobank появилась новая глава кэшбека «Пундики»
В приложении monobank запустили новый раздел в меню кешбэка под названием «Пундики». В нем пользователям предлагают партнерские предложения, включая промокоды, скидки и бонусные баллы.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.
В разделе кешбэка теперь можно выбирать специальные предложения от партнеров. Данные предложения персонализируются для пользователей и обновляются еженедельно.
Как воспользоваться функцией

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо зайти в меню кешбэка в приложении monobank и просмотреть доступные партнерские предложения.
После выбора предложения пользователь получает соответствующий промокод или условия скидки.
«Так что заходите, забирайте хоть все сразу, а завтра заходите в кешбэк еще раз и забирайте снова», — отметил Гороховский.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что monobank изменил тарифы на переводы по реквизитам IBAN. Теперь все платежи из собственных средств клиентов производятся без комиссии независимо от суммы. Ранее переводы по реквизитам IBAN на сумму до 10 000 грн были бесплатными. Если сумма превышала этот лимит, взималась комиссия 0,5% с собственных средств клиента.
Также в monobank появился новый инструмент для клиентов, которые держат валюту и желают, чтобы она работала, а не просто лежала на счету. Клиенты могут положить доллары или евро в валютную «Банку» и включить инвестирование. Минимальная сумма — от 1100 долларов или евро. Доходность составляет 3,7% годовых в долларах и 2,8% годовых в евро.
monobankПлатежные картыМобильный банкинг
Подпишитесь на нас
