Еще одна сеть банкоматов в Польше вводит лимит на снятие наличных Сегодня 08:36 — Финтех и Карты

Банкоматы Planet Cash и Euronet в Польше будут лимиты на снятие наличных, old.galeria-warminska.pl

Со 2 марта 2026 года сеть банкоматов Planet Cash вводит новые правила снятия наличных. Изменения будут касаться, прежде всего, операций через BLIK, а лимиты будут устанавливаться в зависимости от локации устройства.

Об этом пишет inpoland

Стоит отметить, что это не первый сигнал для рынка, ранее об ограничении на снятие наличных денег сообщал Euronet.

Что нужно знать об ограничениях от Planet Cash

Оператор сети Planet Cash объявил, что максимальная сумма снятия из-за BLIK больше не будет одинаковой по всей стране.

Теперь лимиты будут зависеть от:

экономических условий конкретной локации

расходов на обслуживание банкомата

индивидуальных параметров точки установки

В то же время для карт Mastercard и Visa установлен четкий лимит — до 4000 злотых за одну операцию.

В компании объясняют, что решение связано с разногласиями с Polskim Standardem Płatności, владельцем системы BLIK, по размеру комиссий для операторов банкоматов.

Напомним, что ранее аналогичные шаги предпринял Euronet. Так, с 19 февраля 2026 года компания снизила лимит снятия наличных через BLIK с 800 до 200 злотых за одну операцию.

Оба оператора открыто заявляют, что обслуживание системы BLIK в нынешних условиях для них экономически невыгодно.

Ограничение не для всех

В Planet Cash подчеркивают, что новые правила не будут одинаковыми для всех клиентов.

Пользователи банков, которые сотрудничают с сетью, смогут и дальше пользоваться более высокими лимитами в соответствии с условиями своих финансовых учреждений.

Кто такие Planet Cash

Бренд Planet Cash, входящий в группу ITCARD, работает на польском рынке с 2012 года. Сегодня это одна из самых динамичных независимых сетей банкоматов и терминалов приема наличных денег в стране.

Банкоматов становится меньше, доступ к наличным деньгам усложняется

Изменения происходят на фоне общего сокращения банкоматов в Польше. Вместе с демонтажем устройств закрываются и банковские отделения, где можно было снять денежные средства в кассе.

Сейчас в Польше работают более 20 тысяч банкоматов, однако их количество постепенно уменьшается.

