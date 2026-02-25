Open-banking в фокусе: дискуссия экспертов во время FinYear 2026 Сегодня 21:20 — Финтех и Карты

На фото (слева направо): Сергей Наумов (модератор), Евгений Шулика, Олег Спирин, Ирина Староминская и Аркадий Шидер

open-banking. О ней и говорили эксперты в ходе дискуссии, состоявшейся в рамках Для любого поставщика услуг ключевым критерием является привлечение клиента и его удержание. Чтобы эффективно это делать, банкам, продуктовым сетям и другим компаниям приходится постоянно усовершенствоваться. Отчасти это достигается благодаря концепцииО ней и говорили экспертыв ходе дискуссии, состоявшейся в рамках FinYear 2026

SuperApp Банк Кредит Днепр, Аркадий Шидер, банки успешно научились разрешать клиентам выполнять большинство сделок дистанционно. К этому он отнес такие аспекты как доступность сервисов, скорость их оформления и использование электронной подписи. Первое, на что обратили внимание спикеры, улучшение банковской сферы и расширение возможностей для клиента. В частности, как отметил заместитель директора по развитию цифровой платформыбанки успешно научились разрешать клиентам выполнять большинство сделок дистанционно. К этому он отнес такие аспекты как доступность сервисов, скорость их оформления и использование электронной подписи.

Кроме того, как отметил Шидер, банки внедряют более конкретные решения для отдельных нужд бизнеса — например, инвойсы и специализированные кредитные программы, помогающие эффективно решать конкретные бизнес-задачи.

«Мы видим, как рынок понемногу превращается из сугубо ценовой конкуренции в сервисную конкуренцию. Где все решает уровень, быстрота и доступность. Но главное, будет ли к вам приходить клиент», — добавил он.

Отдельно эксперты обсудили, является ли open-banking чисто регуляторной инициативой. В этом мнения разделились: для одних это больше о регуляции, и без open-banking можно было бы обойтись, тогда как другие считают его прежде всего элементом платежной инфраструктуры. Чтобы доказать, что open-banking не просто регуляторное требование, нужно уметь интегрировать его в бизнес-процессы и получить от этого реальную бизнес-ценность.

Впрочем, в вопросе доработки open-banking спикеры были единодушны. Так, Председатель правления АО Универсал Банк Ирина Староминская отметила, что это действительно перспективное направление, но оно еще требует определенных изменений для того, чтобы его можно было лучше использовать.

Подобного мнения придерживался и Шидер, отметив, что сам формат реализации имеет определенные ограничения, и еще не все осознали, какую реальную ценность может приносить этот подход. Он добавил, что существует список инициатив, которые со временем должны быть внедрены.

Напоследок эксперты отметили ключевые вызовы, с которыми может сталкиваться банковский сектор и рынок в целом. В частности, это: война, регуляция, законодательство, мошенничество, киберугрозы и финансовая грамотность.

Несмотря на это, как подчеркнули спикеры, если хотите развиваться, то во-первых: доступность клиентов к банку должна быть простой, а продуктовая линейка — понятной и широкой. Более того, скорость доставки продуктов на рынок должна улучшаться. А во-вторых: нужно научиться «откусить» клиента у конкурента.

