Почти каждый 3-й сотрудник использует непроверенных ИИ-агентов на работе — Microsoft

Почти каждый 3-й сотрудник использует непроверенных ИИ-агентов на работе — Microsoft

ИИ-агенты масштабируются быстрее, чем организации успевают их отслеживать и контролировать. Этот недостаток прозрачности несет все больше бизнес-риска.

Об этом пишет Microsoft, выпустившая новый отчет Cyber ​​Pulse , который предлагает практический анализ новых киберугроз в условиях, когда ИИ-агенты становятся неотъемлемой частью ежедневных бизнес-процессов.

Создание ИИ-агентов выходит за пределы ІТ-отделов

В рамках экосистемы Microsoft клиенты сейчас создают и развертывают ИИ-агентов на всех основных платформах — от Fabric и Foundry до Copilot Studio и Agent Builder, — что отображает масштабный переход к автоматизации рабочих процессов на базе ИИ.

Разработка агентов перестала быть прерогативой чисто технических специалистов: сегодня сотрудники на разных должностях создают и используют их в повседневной работе.

В частности, данные Microsoft свидетельствуют, что более 80% компаний из списка Fortune 500 разворачивают активных агентов, созданных с помощью инструментов low-code/no-code.

Учитывая расширение использования агентов и новые возможности для цифровой трансформации, пора установить базовые механизмы контроля.

В разных регионах и отраслях

Внедрение ИИ-агентов ускоряется по всему миру: на страны Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) приходится 42% активных ИИ-агентов, далее следуют США (29%), Азия (19%) и другие страны Америки (10%).

Быстрый рост

Наблюдается в жестко регулируемых и операционно сложных отраслях.

После сферы разработки ПО и технологий (16%) на производство приходится 13% глобального использования ИИ-агентов, за ним следуют финансовые услуги (11%) и розничная торговля (9%).

В этих секторах ИИ-агенты все чаще используются для подготовки предложений, анализа финансовых данных, обработки уведомлений безопасности, автоматизации рутинных процессов и получения аналитических инсайтов в режиме реального времени.

Слепые зоны и риск «двойного агента»

Отчет предупреждает, что быстрое развертывание ИИ-агентов может опережать системы безопасности и соответствия нормативным требованиям (compliance), повышая риск использования теневого ИИ (shadow AI).

«двойных агентов». Агенты с чрезмерным доступом или которые умышленно вводят в заблуждение ложными данными, могут стать мишенью для злоумышленников и невольно превратиться в

Как и обычные работники, ИИ-агенты нуждаются в четко определенных ролях, ограниченных правах доступа и постоянном надзоре, чтобы не стать слабым звеном в системе безопасности. Согласно отчету Cyber ​​Pulse, уже 29% сотрудников используют непроверенных ИИ-агентов для выполнения рабочих задач.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью нашей жизни: кто-то использует его для обучения, кто-то как советника в ежедневных вопросах, а бизнес интегрирует ИИ в процессы, чтобы оптимизировать затраты и масштабировать прибыль.

Не исключение использования ИИ также финсектор, где эта технология уже помогает зарабатывать на финуслугах и оптимизировать различные процессы.

Подробности читайте от спикеров в рамках одной из дискуссий

