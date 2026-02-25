Почти каждый 3-й сотрудник использует непроверенных ИИ-агентов на работе — Microsoft
ИИ-агенты масштабируются быстрее, чем организации успевают их отслеживать и контролировать. Этот недостаток прозрачности несет все больше бизнес-риска.
Об этом пишет Microsoft, выпустившая новый отчет Cyber Pulse, который предлагает практический анализ новых киберугроз в условиях, когда ИИ-агенты становятся неотъемлемой частью ежедневных бизнес-процессов.
Создание ИИ-агентов выходит за пределы ІТ-отделов
В рамках экосистемы Microsoft клиенты сейчас создают и развертывают ИИ-агентов на всех основных платформах — от Fabric и Foundry до Copilot Studio и Agent Builder, — что отображает масштабный переход к автоматизации рабочих процессов на базе ИИ.
Разработка агентов перестала быть прерогативой чисто технических специалистов: сегодня сотрудники на разных должностях создают и используют их в повседневной работе.
В частности, данные Microsoft свидетельствуют, что более 80% компаний из списка Fortune 500 разворачивают активных агентов, созданных с помощью инструментов low-code/no-code.
Учитывая расширение использования агентов и новые возможности для цифровой трансформации, пора установить базовые механизмы контроля.
В разных регионах и отраслях
Внедрение ИИ-агентов ускоряется по всему миру: на страны Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) приходится 42% активных ИИ-агентов, далее следуют США (29%), Азия (19%) и другие страны Америки (10%).
Быстрый рост
Наблюдается в жестко регулируемых и операционно сложных отраслях.
После сферы разработки ПО и технологий (16%) на производство приходится 13% глобального использования ИИ-агентов, за ним следуют финансовые услуги (11%) и розничная торговля (9%).
В этих секторах ИИ-агенты все чаще используются для подготовки предложений, анализа финансовых данных, обработки уведомлений безопасности, автоматизации рутинных процессов и получения аналитических инсайтов в режиме реального времени.
Слепые зоны и риск «двойного агента»
Отчет предупреждает, что быстрое развертывание ИИ-агентов может опережать системы безопасности и соответствия нормативным требованиям (compliance), повышая риск использования теневого ИИ (shadow AI).
Агенты с чрезмерным доступом или которые умышленно вводят в заблуждение ложными данными, могут стать мишенью для злоумышленников и невольно превратиться в «двойных агентов».
Как и обычные работники, ИИ-агенты нуждаются в четко определенных ролях, ограниченных правах доступа и постоянном надзоре, чтобы не стать слабым звеном в системе безопасности. Согласно отчету Cyber Pulse, уже 29% сотрудников используют непроверенных ИИ-агентов для выполнения рабочих задач.
Ранее мы писали, что искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью нашей жизни: кто-то использует его для обучения, кто-то как советника в ежедневных вопросах, а бизнес интегрирует ИИ в процессы, чтобы оптимизировать затраты и масштабировать прибыль.
Не исключение использования ИИ также финсектор, где эта технология уже помогает зарабатывать на финуслугах и оптимизировать различные процессы.
Подробности читайте от спикеров в рамках одной из дискуссий, проходивших во время FinYear 2026.
