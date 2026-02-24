Минцифры обновило сервис проверки е-подписей
Министерство цифровой трансформации коренным образом обновило сервис проверки (валидации) электронных подписей (КЭП) на id.gov.ua. Теперь он отвечает актуальным стандартам ЕС и выдает результат валидации в электронной форме, обладающий полной юридической силой.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Что конкретно изменилось
Проверка украинских подписей и подписей ЕС
Теперь система автоматически распознает украинские КЭП и подписи стран ЕС. Проверить договор от европейского партнера можно так же быстро и легко, как и украинский КЭП. Это значительно упрощает жизнь предпринимателям, юристам и госслужащим.
Официальный отчет о валидации подписи с электронной печатью Дії
Забудьте бумажные распечатки протоколов проверки подписи, скриншоты экрана и «мокрые» печати для подтверждения подлинности КЭП.
Теперь после проверки любой подписи — как украинской, так и европейской — сервис id.gov.ua генерирует электронный отчет с печатью КПЭДУ «Дія». Этот отчет имеет железобетонную юридическую силу — его можно смело добавлять в дела компании или предоставлять в качестве доказательства госорганам или суду.
Как воспользоваться обновлением
Все работает максимально просто и без регистрации:
- Перейдите на страницу обновленного сервиса https://id.gov.ua/verifyeu.
- Загрузите файл с подписью.
- Мгновенно получите результат валидации КЭП и скачайте официальный отчет.
Важно для разработчиков и бизнеса
Для адаптации систем, уже интегрировавших предварительную версию сервиса, Минцифры временно оставило ее доступной. Рекомендуется перейти на новую версию до 1 июня 2026 года. После этой даты предыдущая версия поддерживаться не будет.
