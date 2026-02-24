Минцифры обновило сервис проверки е-подписей Сегодня 16:26 — Финтех и Карты

Проверка электронной подписи будет происходить по-новому

Министерство цифровой трансформации коренным образом обновило сервис проверки (валидации) электронных подписей (КЭП) на id.gov.ua. Теперь он отвечает актуальным стандартам ЕС и выдает результат валидации в электронной форме, обладающий полной юридической силой.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Что конкретно изменилось

Проверка украинских подписей и подписей ЕС

Теперь система автоматически распознает украинские КЭП и подписи стран ЕС. Проверить договор от европейского партнера можно так же быстро и легко, как и украинский КЭП. Это значительно упрощает жизнь предпринимателям, юристам и госслужащим.

Официальный отчет о валидации подписи с электронной печатью Дії

Забудьте бумажные распечатки протоколов проверки подписи, скриншоты экрана и «мокрые» печати для подтверждения подлинности КЭП.

любой подписи — как украинской, так и европейской — сервис Теперь после проверкисервис id.gov.ua генерирует электронный отчет с печатью КПЭДУ «Дія». Этот отчет имеет железобетонную юридическую силу — его можно смело добавлять в дела компании или предоставлять в качестве доказательства госорганам или суду.

Как воспользоваться обновлением

Все работает максимально просто и без регистрации:

Перейдите на страницу обновленного сервиса https://id.gov.ua/verifyeu. Загрузите файл с подписью. Мгновенно получите результат валидации КЭП и скачайте официальный отчет.

Важно для разработчиков и бизнеса

Для адаптации систем, уже интегрировавших предварительную версию сервиса, Минцифры временно оставило ее доступной. Рекомендуется перейти на новую версию до 1 июня 2026 года. После этой даты предыдущая версия поддерживаться не будет.

