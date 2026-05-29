Какие карты может заблокировать Ощадбанк

Как сообщает Ощадбанк, срок действия платежных карт автоматически продлен до 31 декабря 2026 года.

Это касается карт, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года.

Какие карты не продлят

Автоматическое продление не состоится для карт:

по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или не использовались;

остаток денег на счете равен нулю.

В случае, если ваша карта уже перевыпущена, получить ее можно в отделении Ощадбанка в удобное для вас время.

начислять комиссию за неактивный счет даже после подачи заявления на его закрытие. Причиной могут стать даже несколько копеек, оставшихся на балансе карты.

В банке ответили, что счет не может быть полностью закрыт, если на нем остаются какие-либо средства. Перед закрытием клиент должен либо снять остаток через кассу, либо самостоятельно перевести деньги через приложение.

Ощадбанке отметили, что если на карте остаются средства, счет формально продолжает существовать. В таком случае через год неактивности может начать действовать комиссия за обслуживание.

