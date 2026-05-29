Какие карты может заблокировать Ощадбанк

Ранее Finance.ua писал, что в Ощадбанке объяснили, почему клиентам могут продолжать начислять комиссию за неактивный счет даже после подачи заявления на его закрытие. Причиной могут стать даже несколько копеек, оставшихся на балансе карты.
В банке ответили, что счет не может быть полностью закрыт, если на нем остаются какие-либо средства. Перед закрытием клиент должен либо снять остаток через кассу, либо самостоятельно перевести деньги через приложение.
Ощадбанке отметили, что если на карте остаются средства, счет формально продолжает существовать. В таком случае через год неактивности может начать действовать комиссия за обслуживание.