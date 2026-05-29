NovaPay меняет тарифы на наложенный платеж Сегодня 12:12 — Личные финансы

Карточка NovaPay

NovaPay с 1 июня расширит действие сниженного тарифа на оплату посылок с наложенным платежом. Новые условия будут касаться клиентов, которые рассчитываются картами NovaPay.

Об этом говорится в сообщении компании.

Тариф в размере 1% + 10 грн будет действовать не только при оплате в мобильных приложениях NovaPay и Новой почты, но и в отделениях, на кассах самообслуживания и при оплате через автосписание.

В то же время для оплат наличными или картами другого финучреждения условия останутся без изменений — 2% + 20 грн.

Как будет работать новый тариф

При оплате терминал будет сначала показывать стандартную сумму комиссии, поскольку система еще не определяет тип карты.

После приложения карты NovaPay или «Кредитки NovaPay» комиссия будет автоматически пересчитываться по сниженному тарифу.

Также пользователи приложения NovaPay смогут получить дополнительную выгоду при оплате через приложение.

В компании отмечают, что наложенный платеж остается одним из самых распространенных способов расчета за покупки в Украине, поскольку позволяет сначала проверить товар, а уже потом оплачивать его.

Напомним, в конце апреля NovaPay уже обновил тарифы на наложенный платеж для продавцов и покупателей. Тогда компания ввела новые тарифные модели для бизнеса и изменила условия для пользователей счетов и карт NovaPay.

Ранее мы сообщали , что почтово-логистическая группа Nova изучает возможность приобретения нескольких банков, чтобы усилить позиции финансовой компании NovaPay.

Также мы недавно рассказывали , что Национальный банк оштрафовал ООО «НоваПей» (Группа «Новая Почта») почти на 8 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг и защиты прав потребителей.

