0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

NovaPay меняет тарифы на наложенный платеж

Личные финансы
51
Карточка NovaPay
Карточка NovaPay
NovaPay с 1 июня расширит действие сниженного тарифа на оплату посылок с наложенным платежом. Новые условия будут касаться клиентов, которые рассчитываются картами NovaPay.
Об этом говорится в сообщении компании.
Тариф в размере 1% + 10 грн будет действовать не только при оплате в мобильных приложениях NovaPay и Новой почты, но и в отделениях, на кассах самообслуживания и при оплате через автосписание.
В то же время для оплат наличными или картами другого финучреждения условия останутся без изменений — 2% + 20 грн.

Как будет работать новый тариф

При оплате терминал будет сначала показывать стандартную сумму комиссии, поскольку система еще не определяет тип карты.
После приложения карты NovaPay или «Кредитки NovaPay» комиссия будет автоматически пересчитываться по сниженному тарифу.
Также пользователи приложения NovaPay смогут получить дополнительную выгоду при оплате через приложение.
Читайте также
В компании отмечают, что наложенный платеж остается одним из самых распространенных способов расчета за покупки в Украине, поскольку позволяет сначала проверить товар, а уже потом оплачивать его.
Напомним, в конце апреля NovaPay уже обновил тарифы на наложенный платеж для продавцов и покупателей. Тогда компания ввела новые тарифные модели для бизнеса и изменила условия для пользователей счетов и карт NovaPay.
Ранее мы сообщали, что почтово-логистическая группа Nova изучает возможность приобретения нескольких банков, чтобы усилить позиции финансовой компании NovaPay.
Также мы недавно рассказывали, что Национальный банк оштрафовал ООО «НоваПей» (Группа «Новая Почта») почти на 8 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг и защиты прав потребителей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
NovaPayПлатежные карты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems