Нацбанк оштрафував NovaPay на 8 млн грн — що кажуть у компанії

Національний банк оштрафував ТОВ «НоваПей» (Група «Нова Пошта») майже на 8 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг і захисту прав споживачів.
Про це йдеться у повідомленні регулятора від 5 травня.

За що наклали штраф

Департамент інспектування Національного банку здійснив планову перевірку ТОВ «НоваПей» у вересні — листопаді 2025 року. За її результатами виявили порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку та законодавства про захист прав споживачів.
Штраф в розмірі 4,8 млн грн застосували до ТОВ «НоваПей» за порушення вимог окремих норм:
  • Закону України «Про платіжні послуги»;
  • Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 № 103(зі змінами);
  • Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162 (зі змінами);
  • Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2022 № 147 (зі змінами).
Ще 3,1 млн грн штрафу передбачено за порушення вимог окремих норм:
  • Закону України «Про платіжні послуги»;
  • Закону України «Про споживче кредитування»;
  • Положення про додаткові вимоги до договорів про надання платіжних послуг, укладених небанківськими надавачами платіжних послуг зі споживачами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.11.2022 № 233 (зі змінами).
Нацбанк зазначив, що ТОВ «НоваПей» має сплатити ці штрафи протягом 14 календарних днів із дня доведення до його відома відповідних рішень.

Що кажуть у NovaPay

У компанії визнають свої помилки і зазначають, що не збираються оскаржувати рішення регулятора.
«Дійсно, за результатами інспекційної перевірки НБУ, проведеної минулого року, NovaPay отримав штраф у розмірі майже 8 млн грн за порушення вимог платіжного законодавства. NovaPay не буде оскаржувати це рішення НБУ. Ми сплатимо штраф найближчим часом і вже впровадили майже всі зауваження, на яких акцентував регулятор. Більша частина зауважень регулятора стосувалась саме сфери платежів, але ми вже можемо декларувати майже повну відповідність законодавству в цій частині», — йдеться у коментарі компанії.
Також там наголосили, що це не вплинуло на кошти клієнтів та стабільність сервісів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
NovaPayНБУ
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
