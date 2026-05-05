Нацбанк оштрафував NovaPay на 8 млн грн — що кажуть у компанії

Національний банк оштрафував ТОВ «НоваПей» (Група «Нова Пошта») майже на 8 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг і захисту прав споживачів.

Про це йдеться у повідомленні регулятора від 5 травня.

За що наклали штраф

Департамент інспектування Національного банку здійснив планову перевірку ТОВ «НоваПей» у вересні — листопаді 2025 року. За її результатами виявили порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку та законодавства про захист прав споживачів.

Штраф в розмірі 4,8 млн грн застосували до ТОВ «НоваПей» за порушення вимог окремих норм:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 № 103(зі змінами);

Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162 (зі змінами);

Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2022 № 147 (зі змінами).

Ще 3,1 млн грн штрафу передбачено за порушення вимог окремих норм:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Закону України «Про споживче кредитування»;

Положення про додаткові вимоги до договорів про надання платіжних послуг, укладених небанківськими надавачами платіжних послуг зі споживачами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.11.2022 № 233 (зі змінами).

Нацбанк зазначив, що ТОВ «НоваПей» має сплатити ці штрафи протягом 14 календарних днів із дня доведення до його відома відповідних рішень.

Що кажуть у NovaPay

У компанії визнають свої помилки і зазначають, що не збираються оскаржувати рішення регулятора.

«Дійсно, за результатами інспекційної перевірки НБУ, проведеної минулого року, NovaPay отримав штраф у розмірі майже 8 млн грн за порушення вимог платіжного законодавства. NovaPay не буде оскаржувати це рішення НБУ. Ми сплатимо штраф найближчим часом і вже впровадили майже всі зауваження, на яких акцентував регулятор. Більша частина зауважень регулятора стосувалась саме сфери платежів, але ми вже можемо декларувати майже повну відповідність законодавству в цій частині», — йдеться у коментарі компанії.

Також там наголосили, що це не вплинуло на кошти клієнтів та стабільність сервісів.

