НКРЕКП погодила збільшення потужності для імпорту газу на кордоні з Польщею

Енергетика
2
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила пропозицію ТОВ «Оператор ГТС України» щодо збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з’єднанні з Польщею.
Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.
Рішення ухвалено відповідно до вимог європейського законодавства (Регламенту Комісії (ЄС) 2017/459) та Кодексу газотранспортної системи України з метою проведення Оператором ГТС аукціону розподілу нової (збільшеної) потужності.
Йдеться про розширення можливостей імпорту природного газу з країн ЄС, що є важливим кроком для посилення енергетичної стійкості України та її інтеграції до європейського енергоринку.
Розподіл нової (збільшеної) потужності здійснюватиметься відповідно до визначених рівнів пропозицій.

Рівень пропозиції 1

Газовий Рікз 2030/2031до 2044/2045
Існуюча потужність0 кВт*год/год0 м. куб/добу
Нова (збільшена) потужність3 869 863 кВт*год/год8,73 млн м. куб/добу
Нова (збільшена) потужність, що буде запропонована3 095 890 кВт*год/год6,98 млн м. куб/добу

Рівень пропозиції 2

Газовий Рікз 2032/2033до 2046/2047
Існуюча потужність0 кВт*год/год0 м. куб/добу
Нова (збільшена) потужність5 650 000 кВт*год/год12,74 млн м. куб/добу
Нова (збільшена) потужність, що буде запропонована4 520 000 кВт*год/год10,20 млн м. куб/добу
Коефіцієнт перерахунку 10,64 кВт*год/куб. м.
У разі формування достатнього попиту за результатами проведення спільного річного аукціону розподілу потужності (06.07.2026) та позитивного економічного тесту оператори ГТС України та Польщі реалізують відповідні заходи зі збільшення потужностей.
Впровадження цього рішення забезпечить додаткові можливості для гарантованого доступу до газу з європейського ринку та підвищить гнучкість енергосистеми.
Це також:
  • зменшить залежність від ризикових напрямків постачання;
  • розширить інтеграцію України до європейського газового ринку;
  • підвищить надійність енергопостачання в умовах воєнних загроз.
За матеріалами:
Finance.ua
ГазПольща
