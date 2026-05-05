НКРЕКП погодила збільшення потужності для імпорту газу на кордоні з Польщею
Рівень пропозиції 1
|Газовий Рік
|з 2030/2031до 2044/2045
|Існуюча потужність
|0 кВт*год/год
|0 м. куб/добу
|Нова (збільшена) потужність
|3 869 863 кВт*год/год
|8,73 млн м. куб/добу
|Нова (збільшена) потужність, що буде запропонована
|3 095 890 кВт*год/год
|6,98 млн м. куб/добу
Рівень пропозиції 2
|Газовий Рік
|з 2032/2033до 2046/2047
|Існуюча потужність
|0 кВт*год/год
|0 м. куб/добу
|Нова (збільшена) потужність
|5 650 000 кВт*год/год
|12,74 млн м. куб/добу
|Нова (збільшена) потужність, що буде запропонована
|4 520 000 кВт*год/год
|10,20 млн м. куб/добу
- зменшить залежність від ризикових напрямків постачання;
- розширить інтеграцію України до європейського газового ринку;
- підвищить надійність енергопостачання в умовах воєнних загроз.
