Німеччина передасть Україні газову електростанцію, яку раніше використовували для «Північного потоку» рф

Німеччина передасть Україні газову електростанцію, яка раніше забезпечувала роботу газопроводу «Північний потік-1».

Про це пише hromadske з посиланням на Die Welt.

За даними енергетичної компанії Sefe, після припинення постачання російського газу через «Північний потік-1» у вересні 2022 року експлуатація станції стала збитковою.

Йдеться про електростанцію в Лубміні поблизу Грайфсвальда потужністю 84 МВт. Вона використовувалася виключно для забезпечення технологічного тепла під час транспортування газу до німецької мережі й не мала іншого функціонального призначення.

Роботу станції припинили у 2023 році, а знайти покупця не вдалося.

«Тому електростанцію передадуть українському операторові електростанції в межах гуманітарної допомоги на умовах самовивозу. Угода сприяє підтримці української енергетичної інфраструктури», — кажуть у Sefe.

Критика з боку AfD

На тлі цього член ультраправої проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Ніколас Крамер назвав це рішення «абсурдним».

«Ця станція повинна служити енергетичній безпеці нашої країни. Це рішення — ляпас для наших громадян», — заявив Крамер.

Раніше медіа писали, що у програмному документі фракції AfD, яка засідає в місті Котбус, йшлося про намір відновити газопостачання через уже наявні трубопроводи, зокрема й «Північний потік».

Ситуація з «Північним потоком»

Трубопроводи «Північного потоку» побудували для транзиту російського газу до Німеччини. 27 вересня 2022 року стало відомо про витік на газопроводі «Північний потік 2». Через кілька годин Данія та Швеція повідомили про два витоки на газопроводі «Північний потік 1» у Балтійському морі. А через два дні стало відомо ще й про четвертий витік. Обидва російські газопроводи є важливими для транзиту газу з рф.

У Німеччині та ЄС запідозрили, що причиною витоку є диверсія. Згодом росія звинуватила у вибухах Велику Британію, а в Лондоні ці звинувачення відкинули й назвали їх неправдою «епічного масштабу».

У серпні 2024 року газета Wall Street Journal із посиланням на джерела заявила, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план. Але наступного місяця нідерландська військова розвідка MIVD дізналася про операцію та попередила ЦРУ, а США негайно поінформували Німеччину. Зеленський відкинув звинувачення про нібито причетність України до вибухів.

