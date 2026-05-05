Японія відновила закупівлю російської нафти

Taiyo Oil є четвертою за розміром нафтопереробною компанією Японії. Нещодавно вона здійснила спотову закупівлю сирої нафти з російського далекосхідного проєкту «Сахалін-2». Ініціатором угоди нібито виступило Агентство природних ресурсів і енергетики країни.
У компанії заявили, що угода не порушує міжнародних санкцій і може бути здійснена без юридичних ризиків.
За даними сервісу MarineTraffic, танкер Voyager під прапором Оману залишив район на південь від Сахаліну та прибув до японської префектури Ехіме 3 травня.
Судно Voyager перебуває під санкціями США.
Причини зміни постачань
До початку фактичного блокування судноплавства в Ормузькій протоці Японія приблизно на 95% залежала від імпорту нафти з Близького Сходу. Через нові ризики Токіо змушений шукати альтернативні маршрути та джерела постачання.