Японія відновила закупівлю російської нафти

Японська нафтопереробна компанія Taiyo Oil відновила закупівлю російської нафти у межах зусиль щодо диверсифікації постачань на тлі нестабільності на Близькому Сході.
Про це повідомляє Nikkei Asia.

Деталі угоди

Taiyo Oil є четвертою за розміром нафтопереробною компанією Японії. Нещодавно вона здійснила спотову закупівлю сирої нафти з російського далекосхідного проєкту «Сахалін-2». Ініціатором угоди нібито виступило Агентство природних ресурсів і енергетики країни.
У компанії заявили, що угода не порушує міжнародних санкцій і може бути здійснена без юридичних ризиків.
За даними сервісу MarineTraffic, танкер Voyager під прапором Оману залишив район на південь від Сахаліну та прибув до японської префектури Ехіме 3 травня.
Судно Voyager перебуває під санкціями США.

Причини зміни постачань

До початку фактичного блокування судноплавства в Ормузькій протоці Японія приблизно на 95% залежала від імпорту нафти з Близького Сходу. Через нові ризики Токіо змушений шукати альтернативні маршрути та джерела постачання.
