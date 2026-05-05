Оновлено рекорд з 2014 року: ціни на російську нафту Сьогодні 10:24 — Енергетика

Середня ціна на російську нафту, що використовується для цілей оподаткування, у квітні зросла до 94,87 долара за барель, що є найвищим показником з вересня 2014 року, згідно з даними опублікованими в понеділок, завдяки зростанню світових цін на нафту.

Про це пише Reuters

Світові ціни на нафту минулого четверга досягли чотирирічного максимуму, перевищивши 126 доларів за барель, через побоювання, що війна між США та Іраном може призвести до тривалих перебоїв у постачанні на Близькому Сході, що може завдати глибшої шкоди світовій економіці.

Ціни на нафту для росії були майже на 36 доларів вищими, ніж ті, що передбачалися у федеральному бюджеті на цей рік.

Вона зросла на 17,87 долара за барель з 77 доларів у березні.

