Канада надасть понад 12 млн євро на енергетику України: куди підуть кошти Сьогодні 17:43 — Енергетика

Уряд Канади надав 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, збільшивши свій загальний внесок до понад 57 млн євро.

Про це повідомило МіІненерго.

Куди підуть кошти

Кошти вже спрямовуються на першочергові потреби енергетичних компаній та заходи з ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.

«Ця допомога є критично важливою для забезпечення стійкості нашої енергосистеми в умовах постійних атак росії та зміцнення енергетичної безпеки країни напередодні опалювального сезону. Вдячний Секретаріату Енергетичного Співтовариства за ефективну координацію роботи Фонду та особисто Артуру Лорковському за лідерство та плідну співпрацю», — наголосив Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України з 2022 року співпрацює з міжнародними партнерами для оперативного реагування на наслідки атак на енергетичну систему та її швидкого відновлення і зміцнення.

Близько 30% загального обсягу внесків Фонду — 663 мільйони євро — надано партнерами з листопада 2025 року, що свідчить про непохитну солідарність з Україною та довіру до Фонду як до прозорого та ефективного інструменту допомоги.

Наразі обладнання на близько 260 мільйонів євро перебуває в дорозі до України та його прибуття очікується до зниження температур.

Раніше йшлося про те, що Німеччина передасть Україні газову електростанцію, яка раніше забезпечувала роботу газопроводу «Північний потік-1».

Водночас Європейська комісія поступово відмовиться від використання сонячних інверторів китайського виробництва в енергетичних проектах, що фінансуються ЄС.

