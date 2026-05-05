Канада надасть понад 12 млн євро на енергетику України: куди підуть кошти

Кошти вже спрямовуються на першочергові потреби енергетичних компаній та заходи з ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.
«Ця допомога є критично важливою для забезпечення стійкості нашої енергосистеми в умовах постійних атак росії та зміцнення енергетичної безпеки країни напередодні опалювального сезону. Вдячний Секретаріату Енергетичного Співтовариства за ефективну координацію роботи Фонду та особисто Артуру Лорковському за лідерство та плідну співпрацю», — наголосив Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр енергетики Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України з 2022 року співпрацює з міжнародними партнерами для оперативного реагування на наслідки атак на енергетичну систему та її швидкого відновлення і зміцнення.
Близько 30% загального обсягу внесків Фонду — 663 мільйони євро — надано партнерами з листопада 2025 року, що свідчить про непохитну солідарність з Україною та довіру до Фонду як до прозорого та ефективного інструменту допомоги.
Наразі обладнання на близько 260 мільйонів євро перебуває в дорозі до України та його прибуття очікується до зниження температур.
