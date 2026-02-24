Какие ИИ помогает в финсекторе: кейсы экспертов Сегодня 22:20 — Финтех и Карты

На фото (слева направо): Сергей Грабчак (модератор), Оксана Губина, Алексей Миропольский, Антон Романчук и Дмитрий Полищук

Искусственный интеллект (ИИ) уже стал неотъемлемой частью нашей жизни: кто-то использует его для обучения, кто-то как советника в ежедневных вопросах, а бизнес интегрирует ИИ в процессы, чтобы оптимизировать затраты и масштабировать прибыль.

Не стал исключением в использовании ИИ и финсектор, где эта технология уже помогает зарабатывать на финуслугах и оптимизировать различные процессы. Детали обсуждали спикеры в рамках одной из дискуссий, проходивших во время FinYear 2026

Дискуссию спикеры открыли обсуждением собственного опыта: что для них означает ИИ и какие практические задачи решают с его помощью. Как отметил Deputy CEO NovaPay Алексей Миропольский, они используют ИИ во внутренних и операционных процессах. В частности, в случае идентификации карты и в платежах по IBAN. По мнению спикера, ИИ не послужил причиной увольнения людей, а наоборот — персонал ускоряется в работе и растет вместе с ИИ.

ИИ действительно экономит время и ресурсы. Так, заместитель председателя правления по розничному бизнесу ПУМБ Дмитрий Полищук отметил, что у них на 35% все делает ИИ — начиная с чатов и заканчивая поиском информации и маршрутизацией звонков. Кроме того, он добавил, что в настоящее время в банке автоматизированы более 30 сервисов, которые полностью отрабатываются ИИ. С Полищуком согласился и Миропольский, который подчеркнул, что у него ИИ экономит около 30% времени.

Дмитрий Полищук также рассказал, что из-за ИИ банку не пришлось в 2025 году нанимать дополнительно 111 человек. По этому аспекту, похоже, сделали в Aifintech, где через ИИ в другие проекты отпустили четверть персонала. Об этом рассказала СЕО AML. point этой компании — Оксана Губина.

На фото (слева направо): Сергей Грабчак (модератор), Оксана Губина, Алексей Миропольский, Антон Романчук и Дмитрий Полищук

В общем, спикеры сошлись на том, что ИИ действительно помогает экономить время и ресурсы. В то же время, его прямое влияние на рост доходов пока сложно оценить однозначно. По их мнению, нужно около 6−12 месяцев, чтобы понять, насколько именно ИИ помог приумножить прибыль и помог ли вообще. Как отметили эксперты, для получения качественного результата ИИ требует существенных инвестиций. Это отдельная статья расходов, влияющая на общую структуру бюджета компании. Более того, со временем стоимость решений на базе ИИ может расти, что неизбежно скажется и на себестоимости продуктов.

Что касается направлений, на которых сосредотачивается внедрение ИИ, то эксперты выделили: контакт-центры, маркетинг, IT. Особенно, как подчеркнул Миропольский, следует обратить внимание на общение с клиентами.

Интересный тезис озвучил Полищук: по его словам, ИИ создан для того, чтобы освободить людей от рутинных и неинтересных задач. Такие процессы можно передать ИИ-агентам, оставив человеку функцию контроля и проверки результата. Впрочем, именно здесь возникает ключевой вызов: как показывает европейская практика, для этого часто требуется отдельная специальная роль — человек, ответственный за работу и мониторинг ИИ.

В общем, несмотря на то, что ИИ экономит человеческий ресурс, работники остаются основой любой компании. Как отметил Миропольский, в персонал нужно инвестировать, а не сокращать его. Но, нужен персонал, умеющий работать с ИИ. По словам Полищука, здесь главным является вопрос подхода к ИИ и людям, которые будут заниматься этими процессами.

«Люди просто должны приобрести новые навыки, чтобы контролировать все эти вещи. Людей нужно учить с нуля», — сказал он.

Особое внимание спикеры уделили рискам, связанным с использованием ИИ. В частности, Губина наметила две ключевые угрозы, сопровождающие внедрение этого инструмента.

«Во-первых, использование информации, которая неправомерно загружается с использованием ИИ. Поэтому здесь стоит подходить взвешенно и регуляции от НБУ не напрасны. Другая угроза — подмена личности в документах. Поэтому с этим нужно быть осторожным», — отметила Губина.

В заключение эксперты единодушно подчеркнули, что ИИ точно уже с нами навсегда и он будет только прогрессировать.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.