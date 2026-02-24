0 800 307 555
В Польше сократили лимит снятия наличных через банкомат Euronet

Финтех и Карты
С 19 февраля 2026 года компания Euronet Polska ввела новый лимит на разовое снятие наличных по коду BLIK — 200 злотых вместо предыдущих 800.
Об этом пишет InPoland.net.pl.

Причины изменения лимита

В компании объяснили решение финансовыми причинами. По данным оператора, действующие ставки interchange, установленные Польским платежным стандартом для операций BLIK, не покрывают затраты на обслуживание транзакций.
В Euronet отмечают, что операторы банкоматов фактически предоставляют услугу примерно за половину реальной себестоимости. В то же время компания подчеркнула, что не взимает комиссий с клиентов за снятие наличных картами польских банков или через BLIK.
Президент Польского платежного стандарта Дариуш Мазуркевич заявил, что BLIK не менял ставки комиссии для операторов банкоматов и не планирует их пересматривать.
По его словам, ограничение суммы одного снятия не должно использоваться как инструмент получения дополнительных доходов.
Mastercard и Visa подтвердили изменение структуры комиссий с 1 февраля 2026 года. В то же время, компании отметили, что речь идет о расчетах между банками и операторами и эти изменения не влияют непосредственно на комиссии для потребителей.

Рынок банкоматов в Польше

По информации портала cashless. pl, по состоянию на конец июня 2025 года в Польше работали 20 523 банкомата, из которых 7 646 принадлежат Euronet. Это крупнейшая сеть банкоматов в стране.
В 2025 году пользователи BLIK совершили 2,9 млрд транзакций на сумму 441,5 млрд злотых. Операции в банкоматах составили 2,7% от общего количества транзакций системы — 79 млн снятий и взносов наличных, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом.
Средняя сумма одной операции через банкомат составила 731 злотый.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что крупнейший банк Польши PKO Bank Polski внедряет новые меры безопасности для онлайн-транзакций. В ряде случаев клиентам придется дополнительно подтвердить свою личность, сделав селфи и фото удостоверения личности в мобильном приложении IKO.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
