Airbus помог создать уникальный дрон для Украины

Новое поколение дронов-мишеней получает боевые возможности: немецкая компания презентовала RAT, который может быть адаптирован под нужды Украины, сочетая тестирование систем и потенциальное применение в ударных операциях.
Об этом сообщает DEFENSE EXPRESS .

Дрон-мишень RAT

Немецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Quantum Systems впервые публично продемонстрировал дрон-мишень RAT (Red Air Target) на Мюнхенской конференции по безопасности с 16 по 18 февраля.
Проект был реализован в тесном сотрудничестве с авиационным гигантом Airbus Defence and Space, на него ушло всего шесть недель от момента концепции до первого полета, что отмечается как рекордный срок для подобных разработок.

Преимущества и планы производства

По словам генерального директора Quantum Systems, дрон объединяет низкую стоимость и возможность массового производства, а заказы на него станут доступны с конца второго квартала текущего года.
RAT будет использоваться для экономически эффективного тестирования программного обеспечения и интеграции CCA, выступая в роли «верного ведомого» дрона для испытаний систем управления и контроля MOSAIC.

Потенциал ударного применения

Как отмечает издание, RAT имеет визуально аналогичную модификацию с боевой частью, созданную под нужды Украины.
Во время визита украинской делегации на первое совместное предприятие Quantum Frontline Industries демонстрировался вариант дрона с ливреей украинских ВВС, позволяющий допустить его трансформацию в «миддл-забастовку» беспилотник.

Технические детали

Дрон запускается с катапульты и оснащается реактивным двигателем, способным развивать скорость до 450 км/ч.
Тактико-технические характеристики остаются закрытой информацией, однако использование RAT для тестирования и возможного ударного применения подчеркивает гибкость платформы.
История трансформации дронов-мишеней в ударные устройства уже знакома Украине: ранее аналогичные разработки позволяли адаптировать MQM-178 Firejet и Ту-143 «Рейс» для боевых задач.
Напомним, что над Киевом укрепляется система противовоздушной обороны: Виталий Кличко передал Национальной гвардии Украины более 600 специализированных дронов, которые будут действовать как мобильные ПВО, позволяя выявлять и нейтрализовать вражеские цели без расходования ограниченных ракетных ресурсов.
Отметим, что в россии идет разработка морских беспилотников для потенциального массированного удара, однако по данным Главного управления разведки, их системное и эффективное применение с ощутимым боевым результатом пока не зафиксировано.
По материалам:
РБК-Україна
Payment systems