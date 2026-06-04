Если роутер стал плохо раздавать Wi-Fi: что сделать Сегодня 04:41 — Финтех и Карты

Если роутер стал плохо раздавать Wi-Fi: что сделать

Эксперты говорят, что регулярный перезапуск роутера — залог стабильной работы домашней сети и игнорировать его не стоит.

Перезагрузка очищает временные данные и позволяет устройству заново установить соединение с провайдером, говорится в статье SlashGear.

Как часто перезагружать роутер

Специалисты отмечают, что универсального правила не существует. Для большинства домашних сетей достаточно перезагружать роутер хотя бы раз в месяц.

Если в квартире много подключенных устройств, активно используются стриминговые сервисы, онлайн игры и системы умного дома, процедуру можно выполнять раз в две-три недели. Перезагрузка также помогает после установки обновления прошивки.

При этом эксперты предупреждают: если роутеру приходится перезагружать ежедневно или по несколько раз в неделю, проблема может быть связана не с программными сбоями, а с перегревом оборудования, неисправностью блока питания, проблемами на стороне провайдера или устаревшим устройством.

Как правильно перезагрузить

Некоторые роутеры оснащены кнопкой питания, а некоторые — нет. В любом случае, самый простой способ полностью перезагрузить устройство — вынуть его из розетки, подождать 30 секунд, а затем снова подключить.

Такая процедура запускает полный цикл перезагрузки, очищая временные данные и запуская все процессы и сетевые службы роутера.

Тем, кто не хочет каждый раз отключать роутер вручную, могут помочь фирменные мобильные приложения производителей. Многие современные модели позволяют выполнить перезагрузку удаленно со смартфона. Кроме того, некоторые устройства поддерживают автоматическое расписание перезапуска.

При этом важно не путать перезагрузку со сбросом настроек. Перезагрузка только перезапускает устройство и не затрагивает параметры сети, в то время как сброс на заводские настройки удаляет сохраненные пароли, имя Wi-Fi сети и другие настройки пользователя. Использовать его следует только в крайнем случае при серьезных неполадках.

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