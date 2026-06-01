Почему не стоит брать чек в банкомате Сегодня 12:23 — Финтех и Карты

Почему не стоит брать чек в банкомате

Многие люди автоматически нажимают кнопку «распечатать чек» после снятия наличных денег, не задумываясь о возможных рисках.

Однако специалисты по финансовой безопасности предупреждают: обычная квитанция из банкомата может содержать данные, способные заинтересовать мошенников, пишет Click!

Как отмечают эксперты, на чеке могут отображаться остаток денег на счете, часть банковской информации и другие детали операции. Если такой документ попадет в чужие руки, злоумышленники могут использовать его для мошеннических схем или попыток получить доступ к финансовым данным.

Все больше банков рекомендуют клиентам не печатать квитанции без необходимости, а проверять информацию о транзакциях через экран банкомата или мобильное приложение. Это снижает риск утечки личных данных, — указывает портал.

Если чек все же нужен, специалисты советуют хранить его в безопасном месте и не выбрасывать целиком — перед утилизацией документ лучше разорвать или уничтожить.

Какие правила помогут защитить деньги

Эксперты напоминают и о других мерах безопасности при использовании банкоматов:

проверять устройство на наличие подозрительных накладок или камер;

закрывать клавиатуру рукой при вводе PIN-кода;

не принимать помощь от незнакомцев возле банкомата;

сразу обращаться в банк, если карта застряла в устройстве.

Даже привычные действия возле банкомата могут создавать риски, поэтому специалисты советуют более внимательно относиться к защите финансовой информации.

Читайте также Еще одна сеть банкоматов в Польше вводит лимит на снятие наличных

до 4735 гривен. За рубежом сумма одного снятия вдвое больше, чем в Украине. Ранее Finance.ua писал , что украинцы снимают больше средств в банкоматах. В I квартале 2025 года средняя сумма одной операции по снятию наличных денег выросла на 18% г/гЗа рубежом сумма одного снятия вдвое больше, чем в Украине.

В собственной сети банкоматов банка-эмитента карты украинцы снимают суммы больше — в среднем 5033 гривен. В банкоматах других банков-резидентов — 3651 гривну.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.