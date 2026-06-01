Онлайн-эквайринг или POS-терминал? Что выбрать для малого бизнеса Сегодня 09:50 — Финтех и Карты

Способы получения оплаты за товар, источник: ПУМБ

После стремительного перехода бизнеса в онлайн украинские предприниматели все чаще задают вопрос: что выгоднее подключить онлайн-эквайринг или установить POS-терминал? На самом деле универсального ответа нет, ведь все зависит от формата бизнеса, количества клиентов, способа продаж и даже среднего чека.

Существуют различные способы получения оплаты за товар или услуги, предоставляемые клиенту.

Итак, прежде чем выбирать способ приема платежей, следует тщательно проанализировать направления вашего бизнеса и методы его ведения. Именно от этого зависит какой вариант оплаты будет оптимальным.

POS-терминал

Если это магазин или другая точка продажи, может быть наличная оплата через кассу или безналичная через POS-терминал.

Классический POS-терминал — это отдельное физическое платежное устройство со встроенным чековым принтером и мощными сканерами карточек для быстрой оплаты, устанавливаемое в торговой точке. Он может интегрироваться с кассовой/компьютерной техникой и поддерживает прием карт всеми способами — чип, магнитная полоса или NFC — то есть бесконтактная оплата. По состоянию на сегодняшний день банки в Украине предлагают клиентам POS-терминалы известных мировых производителей, работающих под операционной системой Android. К примеру, ПУМБ предлагает клиентам современные Android-терминалы 3 в 1: терминал с пРРО и принтером фискальных чеков. Система обеспечивает прием платежей, фискализацию (пРРО) и печать чеков. Терминалы работают через 4G/Wi-Fi, имеют автономное питание и интегрированы с ведущими пРРО на рынке, которые покрывают самые требовательные запросы. Подключиться к услуге можно онлайн, подав заявку в считанные минуты, не нужно посещать отделения и подписывать бумажный договор, получив оборудование по почте или заказать квалифицированного специалиста на торговую точку.

Классический POS-терминал обычно используется в стационарных точках продаж, где имеется значительный поток сделок и важна скорость оплаты. Это самый распространенный вид приема оплаты.

Следует отметить, что POS-терминал остается основой для большинства малого бизнеса. По внутренним данным ПУМБ , 75% эквайрингового портфеля банка — это микробизнес. Для малого бизнеса POS — это не просто «еще один канал». Это точка, где производится оплата здесь и сейчас. Если ее нет — часть клиентов будет потеряна. А надежность и стабильность работы очень важна.

Сколько стоит для клиента использование POS-терминала? Это зависит от каждого конкретного банка.

ПриватБанк — 1,3% от суммы сделки плюс 400 гривен ежемесячной платы за обслуживание. В monobank — тоже 1,3% от суммы сделки плюс 500 грн ежемесячной платы за аренду терминала. В Ощадбанк клиентам предлагают несколько разных тарифных планов. В то же время, ежемесячная плата за обслуживание может составлять (в зависимости от выбранного тарифного плана) от 400 до 1,4 тыс. гривен в месяц. За превышение базового размера расчетов по операциям банк берет дополнительно 1,3% от суммы операций.

Стандартные 1,3% от суммы сделок берет и Райффайзен Банк плюс 400 грн абонплаты. Как бонус для новых клиентов — первый месяц абонплата не взимается.

В ПУМБ стоимость торгового эквайринга составляет 1,3% от суммы сделки плюс 300 гривен ежемесячной платы за обслуживание. Использование собственного процессингового центра гарантирует стабильность работы (особенно в период пиковой нагрузки) и скорость транзакций. На сегодняшний день в ПУМБ продолжается акция «Выгодно для ФЛП», согласно которой во время открытия счета ФЛП в ПУМБ Бизнес есть возможность подключить эквайринг без абонплаты с комиссией 1,1% за операцию до конца года, по всем продуктам эквайринга: POS, Tap-to-Phone, в том числе и онлайн. Кроме того, банк с 01.06 предлагает еще и вознаграждение в 1 тыс. грн за остатки на счете более 100 грн.

Онлайн-эквайринг

Если предприниматель открывает онлайн магазин или занимается продажей в социальных сетях, лучшим вариантом для него будет использование именно онлайн-эквайринга.

Онлайн-эквайринг — это прием оплат через интернет: на сайте, в мобильном приложении, через платежную ссылку или QR-код. Клиент платит картой или через Apple Pay/Google Pay, а деньги автоматически поступают предпринимателю.

Онлайн-эквайринг позволяет предпринимателям принимать оплату картами без сложной инфраструктуры, а украинские банки активно развивают эти сервисы для ФЛП.

Даже бизнесы, которые работают в автономном режиме, сегодня принимают заказы через Instagram и продают в мессенджерах, тестируют доставку. То есть онлайн-эквайринг действительно нужен всем.

Украинские банки предлагают своим клиентам-ФЛП разнообразные комплексные решения, позволяющие полностью автоматизировать весь процесс приема платежей. Например, вышеупомянутый ПУМБ предлагает своим клиентам платежное решение под красноречивым названием hutko. Этот платежный сервис позволяет быстро подключить прием онлайн-оплат, удобно работать с платежами и масштабировать собственный бизнес. Преимущества платежного сервиса hutko:

высокая конверсия. 98% оплат проходят с первого раза благодаря современным технологиям;

прием платежей везде: на сайтах, в соцсетях, мессенджерах, чат-ботах и ​​приложениях;

широкий функционал: программный РРО, холдирование средств, регулярные платежи и многое другое;

удобный кабинет;

ежедневные возмещения.

Можно принимать оплату через платежную ссылку, быстро создать простой лендинг (за 5 минут), использовать готовые интеграции (Shopify, WooCommerce и т. п. ), продавать в соцсетях или мессенджерах.

Среди других инструментов для приема оплат есть также вебконструктор. Благодаря готовым шаблонам он позволяет всего за 5 минут создать готовый к приему оплат лендинг.

Такое решение подойдет для проведения акций, продажи сезонных товаров или для интернет-магазинов с несколькими товарами, например, если это изделия ручной работы.

Есть разные варианты подключения: готовые решения и API для огромных проектов. Каждый предприниматель — независимо от размера бизнеса — сможет выбрать вариант, который лучше всего отвечает потребностям его дела.

Стоимость онлайн-эквайринга для клиента также полностью зависит от каждого конкретного банка. monobank берет 1,3% от суммы операции и 2% для заграничных карт. В ПриватБанк комиссия составляет 1,5% от суммы сделки, но здесь можно договориться за индивидуальный тариф, если оборот средств превысил 300 тыс. грн в месяц. Так же 1,5% от суммы сделки платят и клиенты Ощадбанк.

В ПУМБ стоимость услуги составляет 1,5% от суммы операции при оплате картами украинских банков и 2% - при оплате иностранными карточками, плата за подключение и абонплата — отсутствуют. Для клиентов с оборотами от 5 млн грн в месяц возможно согласование индивидуальных условий обслуживания. Кстати, сейчас в ПУМБ продолжается акция « Выгодно для ФЛП », согласно условиям которой при открытии счета ФЛП в ПУМБ есть возможность подключить эквайринг без абонплаты с комиссией 1,1% за операцию до конца года, по всем продуктам эквайринга: POS, Tap-to-Phone, онлайн-эквайринг и QR-оплата.

Источник: ПУМБ

Что выгоднее именно для малого бизнеса

Онлайн-эквайринг следует выбирать, если:

вы продаете через соцсети или сайт;

имеете доставку;

работаете по всей Украине или значительной ее части;

хотите минимизировать затраты на оборудование;

принимаете много подписок.

POS-терминал лучше, если:

у вас физическая точка продаж;

клиенты часто платят «на месте»;

важна скорость обслуживания;

много импульсивных покупок;

бизнес работает в автономном режиме.

Использование обоих способов оплаты

Впрочем, развитие бизнеса требует изменений в подходах, и к формам оплаты прежде всего, ведь у клиентов — разнообразные возможности. И тот, кто сможет удовлетворить всех, получит явное преимущество. Для большинства предпринимателей оптимальным становится именно комбинированный подход:

онлайн-эквайринг для дистанционных оплат;

POS-терминал для офлайн-клиентов.

Чем больше становится компания, тем чаще встает вопрос правильного масштабирования деятельности. И если есть возможность привлекать удаленных клиентов, без онлайн-эквайринга не обойтись. Поэтому банки все чаще предлагают экосистему из нескольких инструментов одновременно: сайт, QR, терминал и смартфон как касса.

2026 малому бизнесу уже недостаточно просто «иметь счет в банке». Конкуренция переходит в плоскость удобства оплат — и именно здесь выиграют те предприниматели, которые дают клиенту возможность платить любым удобным для него способом.

Справка Finance.ua Акция «Выгодно для ФЛП» проводится по всей территории Украины за исключением временно оккупированных территорий с 13.05.2026 по 14.08.2026.

подробнее здесь



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.