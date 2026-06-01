Смартфон стал главным инструментом покупок — исследование Сегодня 16:05 — Финтех и Карты

Украинцы все чаще оплачивают покупки именно со смартфонов. Mobile-платежи уже обогнали desktop и фактически стали новым стандартом для онлайн-коммерции.

60% всех онлайн-оплат в Украине производятся через мобильные устройства. Для сравнения, на компьютеры и ноутбуки приходится всего 40% транзакций. По данным WayForPay , в 2026 годуДля сравнения, на компьютеры и ноутбуки приходится всего 40% транзакций.

При этом меняется и структура самих платежей: Apple Pay продолжает уверенно доминировать над Google Pay, несмотря на то, что Android-смартфонов в Украине больше.

Mobile-платежи в Украине продолжают стремительно расти

Еще несколько лет назад основная часть онлайн-покупок приходилась на desktop. Но ситуация быстро изменилась:

в 2024 году доля mobile-оплат составила 53%;

в 2025 году — 57%;

в 2026 году — уже 60%.

Тренд подтверждают и данные НБУ. В 2025 году украинцы совершили более 9,5 млрд операций с платежными картами на сумму свыше 7,1 трлн грн.

При этом:

более 95% операций были безналичными;

доля безналичных оплат по сумме превысила 65%;

средний чек онлайн-оплаты вырос до 608 грн.

Отдельно растет популярность токенизированных карт — подключенных к Apple Pay, Google Pay и другим цифровым кошелькам. По данным НБУ, их количество в 2025 году выросло почти на 26% — до 20,7 млн.

Фактически смартфон превратился в главную «платежную точку» для пользователей — как в физических магазинах, так и в e-commerce.

Почему Apple Pay опережает Google Pay

По статистике WayForPay:

Apple Pay обеспечивает 45% онлайн-платежей;

Google Pay — всего 20%.

Такая разница выглядит неожиданно, поскольку Android-устройств в Украине больше. Однако причина — в поведении самих пользователей.

Владельцы iPhone:

чаще пользуются онлайн-сервисами;

активнее оплачивают покупки через сохраненные карты;

имеют более высокий средний чек.

Например:

средний чек через Apple Pay составляет $35−46 ;

; через Google Pay — около $27−37.

Аналитики объясняют это глубокой интеграцией Apple Pay в экосистему Apple — Face ID, Safari, Apple Wallet и App Store позволяют оплачивать покупки буквально «в одно касание».

В то же время, Android-аудитория остается более неоднородной. Часть пользователей Google Pay до сих пор вводит карту вручную или выбирает наложенный платеж.

Почему mobile payments и далее будут расти

Эксперты выделяют сразу несколько причин:

пользователи проводят все больше времени в смартфонах;

мобильные приложения вытесняют desktop-сценарии;

банки активно продвигают цифровые кошельки;

checkout становится короче и проще.

Для молодой аудитории смартфон почти полностью заменил компьютер в финансовых операциях.

Это оказывает влияние и на сам e-commerce: бизнес адаптирует сайты под mobile-first, упрощает страницы оплаты и интегрирует Apple Pay и Google Pay как базовые способы расчета.

Что mobile-first означает для бизнеса

Для интернет-магазинов главный вывод очевиден: мобильный UX напрямую влияет на продажи.

Особенно важными становятся:

скорость checkout;

минимальное количество шагов к оплате;

качественная адаптация под смартфоны;

интеграция цифровых кошельков.

Если большинство клиентов платят со смартфона, любые проблемы мобильной версии могут напрямую снижать конверсию.

Мировой тренд: цифровые кошельки вытесняют классические платежи

Украинский рынок двигается в том же направлении, что и глобальный.

По данным Worldpay Global Payments Report 2025:

в 2025 году через digital wallets проходило уже 56% мировых e-commerce-платежей;

объем транзакций через цифровые кошельки превысил $13,8 трлн.

Аналитики прогнозируют, что к 2030 году доля digital wallets в мировом e-commerce вырастет до 64%.

При этом Apple Pay и Google Pay остаются главными mobile wallet-сервисами мира:

Apple Pay имеет более 650 млн активных пользователей;

Google Pay — около 520 млн.

В то же время, через Apple Pay проходит больший объем транзакций — примерно $8,7 трлн против $5,2 трлн у Google Pay.

Аналитики отмечают, что Google Pay обеспечивает масштаб благодаря большой Android-аудитории, а Apple Pay — более высокая платежеспособность пользователей.

