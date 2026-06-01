Смартфон стал главным инструментом покупок — исследование
Украинцы все чаще оплачивают покупки именно со смартфонов. Mobile-платежи уже обогнали desktop и фактически стали новым стандартом для онлайн-коммерции.
По данным WayForPay, в 2026 году 60% всех онлайн-оплат в Украине производятся через мобильные устройства. Для сравнения, на компьютеры и ноутбуки приходится всего 40% транзакций.
При этом меняется и структура самих платежей: Apple Pay продолжает уверенно доминировать над Google Pay, несмотря на то, что Android-смартфонов в Украине больше.
Mobile-платежи в Украине продолжают стремительно расти
Еще несколько лет назад основная часть онлайн-покупок приходилась на desktop. Но ситуация быстро изменилась:
- в 2024 году доля mobile-оплат составила 53%;
- в 2025 году — 57%;
- в 2026 году — уже 60%.
Тренд подтверждают и данные НБУ. В 2025 году украинцы совершили более 9,5 млрд операций с платежными картами на сумму свыше 7,1 трлн грн.
При этом:
- более 95% операций были безналичными;
- доля безналичных оплат по сумме превысила 65%;
- средний чек онлайн-оплаты вырос до 608 грн.
Отдельно растет популярность токенизированных карт — подключенных к Apple Pay, Google Pay и другим цифровым кошелькам. По данным НБУ, их количество в 2025 году выросло почти на 26% — до 20,7 млн.
Фактически смартфон превратился в главную «платежную точку» для пользователей — как в физических магазинах, так и в e-commerce.
Почему Apple Pay опережает Google Pay
По статистике WayForPay:
- Apple Pay обеспечивает 45% онлайн-платежей;
- Google Pay — всего 20%.
Такая разница выглядит неожиданно, поскольку Android-устройств в Украине больше. Однако причина — в поведении самих пользователей.
Владельцы iPhone:
- чаще пользуются онлайн-сервисами;
- активнее оплачивают покупки через сохраненные карты;
- имеют более высокий средний чек.
Например:
- средний чек через Apple Pay составляет $35−46;
- через Google Pay — около $27−37.
Аналитики объясняют это глубокой интеграцией Apple Pay в экосистему Apple — Face ID, Safari, Apple Wallet и App Store позволяют оплачивать покупки буквально «в одно касание».
В то же время, Android-аудитория остается более неоднородной. Часть пользователей Google Pay до сих пор вводит карту вручную или выбирает наложенный платеж.
Почему mobile payments и далее будут расти
Эксперты выделяют сразу несколько причин:
- пользователи проводят все больше времени в смартфонах;
- мобильные приложения вытесняют desktop-сценарии;
- банки активно продвигают цифровые кошельки;
- checkout становится короче и проще.
Для молодой аудитории смартфон почти полностью заменил компьютер в финансовых операциях.
Это оказывает влияние и на сам e-commerce: бизнес адаптирует сайты под mobile-first, упрощает страницы оплаты и интегрирует Apple Pay и Google Pay как базовые способы расчета.
Что mobile-first означает для бизнеса
Для интернет-магазинов главный вывод очевиден: мобильный UX напрямую влияет на продажи.
Особенно важными становятся:
- скорость checkout;
- минимальное количество шагов к оплате;
- качественная адаптация под смартфоны;
- интеграция цифровых кошельков.
Если большинство клиентов платят со смартфона, любые проблемы мобильной версии могут напрямую снижать конверсию.
Мировой тренд: цифровые кошельки вытесняют классические платежи
Украинский рынок двигается в том же направлении, что и глобальный.
По данным Worldpay Global Payments Report 2025:
- в 2025 году через digital wallets проходило уже 56% мировых e-commerce-платежей;
- объем транзакций через цифровые кошельки превысил $13,8 трлн.
Аналитики прогнозируют, что к 2030 году доля digital wallets в мировом e-commerce вырастет до 64%.
При этом Apple Pay и Google Pay остаются главными mobile wallet-сервисами мира:
- Apple Pay имеет более 650 млн активных пользователей;
- Google Pay — около 520 млн.
В то же время, через Apple Pay проходит больший объем транзакций — примерно $8,7 трлн против $5,2 трлн у Google Pay.
Аналитики отмечают, что Google Pay обеспечивает масштаб благодаря большой Android-аудитории, а Apple Pay — более высокая платежеспособность пользователей.
