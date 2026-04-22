В Rozetka объяснили, почему просят подпись при оплате наличными

При проведении наличных операций в магазине Rozetka подпись клиента на платежных документах обязательна.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Украинка рассказала в Threads о ситуации, которая ее удивила: при попытке купить бутылку воды в магазине Rozetka ей предложили поставить подпись при оплате наличными. На эту историю обратил внимание 24 Канал.

По словам покупательницы, она подошла к кассе с товаром и планировала рассчитаться наличными. Однако кассир попросил подписать расчетный документ. После отказа ей предложили альтернативу — поставить отметку. Клиентка сочла такое требование необоснованным и решила отказаться от покупки.

Скриншот сообщения в Threads

Позиция компании

В Rozetka объяснили, что оплата в магазинах производится через кассу RozetkaPay (ООО «ФК „ЭВО“»). В случае наличных расчетов подпись клиента на платежных документах обязательна.

В компании отметили, что такое требование предусмотрено постановлением Национального банка № 148 «О ведении кассовых операций в национальной валюте Украины». Все наличные операции должны быть оформлены и подтверждены подписями клиента и кассира.

Скриншот комментария Rozetka под сообщением в Threads

Таким образом, даже незначительные покупки оформляются как финансовые операции, требующие подтверждения.

Что известно о финансовом мониторинге в Украине

Пороговые финансовые операции касаются случаев, когда сумма равна или превышает 400 тыс. грн и содержит по меньшей мере один из признаков риска.

Подозрительные финансовые операции не привязаны к сумме. Они определяются на основе поведения клиента, качества предоставленной информации и других факторов, свидетельствующих о рисках.

Со 2 февраля 2026 г. в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который усиливает контроль за рисковыми операциями и расширяет взаимодействие между государственными органами. В 2025 году Государственная налоговая служба, Госфинмониторинг и Бюро экономической безопасности подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривал:

усиление обмена информацией;

создание общих рабочих групп;

координацию действий по противодействию финансовым правонарушениям.

С февраля 2026 года эти договоренности перешли в практическую плоскость. Расширенный обмен данными позволяет:

быстрее выявлять подозрительные финансовые операции;

повысить эффективность расследования финансовых преступлений;

уменьшить количество схем уклонения от налогообложения;

усилить контроль за движением средств в контексте экономической безопасности.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Rozetka запустила собственную кредитную карту. Пользователи смогут получить кредитный лимит до 200 000 гривен и воспользоваться льготным периодом в 62 дня. Чтобы оформить карту, нужно авторизоваться в аккаунте Rozetka, загрузить документы, заполнить анкету и подписать с помощью электронной подписи.

