0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

В Rozetka объяснили, почему просят подпись при оплате наличными

Финтех и Карты
103
При проведении наличных операций в магазине Rozetka подпись клиента на платежных документах обязательна.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Украинка рассказала в Threads о ситуации, которая ее удивила: при попытке купить бутылку воды в магазине Rozetka ей предложили поставить подпись при оплате наличными. На эту историю обратил внимание 24 Канал.
По словам покупательницы, она подошла к кассе с товаром и планировала рассчитаться наличными. Однако кассир попросил подписать расчетный документ. После отказа ей предложили альтернативу — поставить отметку. Клиентка сочла такое требование необоснованным и решила отказаться от покупки.
Скриншот сообщения в Threads
Позиция компании

В Rozetka объяснили, что оплата в магазинах производится через кассу RozetkaPay (ООО «ФК „ЭВО“»). В случае наличных расчетов подпись клиента на платежных документах обязательна.
В компании отметили, что такое требование предусмотрено постановлением Национального банка № 148 «О ведении кассовых операций в национальной валюте Украины». Все наличные операции должны быть оформлены и подтверждены подписями клиента и кассира.
Скриншот комментария Rozetka под сообщением в Threads
Таким образом, даже незначительные покупки оформляются как финансовые операции, требующие подтверждения.

Что известно о финансовом мониторинге в Украине

Пороговые финансовые операции касаются случаев, когда сумма равна или превышает 400 тыс. грн и содержит по меньшей мере один из признаков риска.
Подозрительные финансовые операции не привязаны к сумме. Они определяются на основе поведения клиента, качества предоставленной информации и других факторов, свидетельствующих о рисках.
Со 2 февраля 2026 г. в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который усиливает контроль за рисковыми операциями и расширяет взаимодействие между государственными органами. В 2025 году Государственная налоговая служба, Госфинмониторинг и Бюро экономической безопасности подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривал:
  • усиление обмена информацией;
  • создание общих рабочих групп;
  • координацию действий по противодействию финансовым правонарушениям.
С февраля 2026 года эти договоренности перешли в практическую плоскость. Расширенный обмен данными позволяет:
  • быстрее выявлять подозрительные финансовые операции;
  • повысить эффективность расследования финансовых преступлений;
  • уменьшить количество схем уклонения от налогообложения;
  • усилить контроль за движением средств в контексте экономической безопасности.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Rozetka запустила собственную кредитную карту. Пользователи смогут получить кредитный лимит до 200 000 гривен и воспользоваться льготным периодом в 62 дня. Чтобы оформить карту, нужно авторизоваться в аккаунте Rozetka, загрузить документы, заполнить анкету и подписать с помощью электронной подписи.
По материалам:
Finance.ua
RozetkaНаличныеФинансовый мониторинг
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems