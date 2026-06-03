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Инвесторы и аналитики объяснили, почему гуманоидные роботы станут новым триллионным бизнесом

Финтех и Карты
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Инвесторы и аналитики объяснили, почему гуманоидные роботы станут новым триллионным бизнесом
Инвесторы и аналитики объяснили, почему гуманоидные роботы станут новым триллионным бизнесом
Инвесторы все активнее обращают внимание на человекоподобных роботов и «физическое ИИ», которое может стать следующим крупным технологическим рынком.
Об этом говорится в материале CNBC.
Генеральный директор SoftBank Масайоси Сон считает, что именно в этой сфере может появиться первая компания с отметкой в ​​триллионы долларов.
Человекоподобные роботы уже активно переходят из концептов в практическое использование. Их тестируют на складах, в аэропортах и ​​производствах, а Tesla продолжает развивать свой проект Optimus.

Прогнозы

Аналитики прогнозируют, что в течение следующего десятилетия эта индустрия может возрасти в десятки раз, поскольку искусственный интеллект приобретает физические возможности взаимодействия с миром.
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Эксперты Barclays в своем отчете «AI Gets Physical» называют текущий период «десятилетием роботов». По их оценкам, рынок человекоподобной робототехники, который сегодня составляет всего $2−3 млрд, может возрасти до $200 млрд к 2035 году. Они рассматривают гуманоидов как автоматизацию 3.0, что поможет закрывать дефицит рабочей силы в условиях старения населения и изменения структуры занятости.
Сначала роботы будут использоваться в промышленности, логистике, сельском хозяйстве и строительстве, а после 2030 года могут перейти в сервисные сферы — в медицину, образование, уход за людьми пожилого возраста и гостиничный бизнес.
В то же время Китай уже сейчас занимает ведущие позиции, устанавливая большинство промышленных роботов в мире и производя их значительно дешевле западных конкурентов. В стране даже открывают «школы» для тестирования гуманоидов перед массовым внедрением.
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Инвесторы также ожидают, что развитие гуманоидов радикально изменит потребительские рынки. Некоторые прогнозируют, что через 10 лет работы могут стать привычным явлением в домохозяйствах и на предприятиях.
Фонды, делающие ставку на робототехнику и ИИ, уже показывают значительный рост, а крупные аналитики, в частности Wedbush, называют гуманоидов одной из ключевых возможностей «революции ИИ».
По материалам:
Економічна Правда
Финтех
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