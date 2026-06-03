Инвесторы и аналитики объяснили, почему гуманоидные роботы станут новым триллионным бизнесом Сегодня 21:00 — Финтех и Карты

Инвесторы и аналитики объяснили, почему гуманоидные роботы станут новым триллионным бизнесом

Инвесторы все активнее обращают внимание на человекоподобных роботов и «физическое ИИ», которое может стать следующим крупным технологическим рынком.

Об этом говорится в материале CNBC.

Генеральный директор SoftBank Масайоси Сон считает, что именно в этой сфере может появиться первая компания с отметкой в ​​триллионы долларов.

Человекоподобные роботы уже активно переходят из концептов в практическое использование. Их тестируют на складах, в аэропортах и ​​производствах, а Tesla продолжает развивать свой проект Optimus.

Прогнозы

Аналитики прогнозируют, что в течение следующего десятилетия эта индустрия может возрасти в десятки раз, поскольку искусственный интеллект приобретает физические возможности взаимодействия с миром.

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Эксперты Barclays в своем отчете «AI Gets Physical» называют текущий период «десятилетием роботов». По их оценкам, рынок человекоподобной робототехники, который сегодня составляет всего $2−3 млрд, может возрасти до $200 млрд к 2035 году. Они рассматривают гуманоидов как автоматизацию 3.0, что поможет закрывать дефицит рабочей силы в условиях старения населения и изменения структуры занятости.

Сначала роботы будут использоваться в промышленности, логистике, сельском хозяйстве и строительстве, а после 2030 года могут перейти в сервисные сферы — в медицину, образование, уход за людьми пожилого возраста и гостиничный бизнес.

В то же время Китай уже сейчас занимает ведущие позиции, устанавливая большинство промышленных роботов в мире и производя их значительно дешевле западных конкурентов. В стране даже открывают «школы» для тестирования гуманоидов перед массовым внедрением.

Инвесторы также ожидают, что развитие гуманоидов радикально изменит потребительские рынки. Некоторые прогнозируют, что через 10 лет работы могут стать привычным явлением в домохозяйствах и на предприятиях.

Фонды, делающие ставку на робототехнику и ИИ, уже показывают значительный рост, а крупные аналитики, в частности Wedbush, называют гуманоидов одной из ключевых возможностей «революции ИИ».

Економічна Правда По материалам:

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