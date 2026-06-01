В Китае представили ИИ-устройство, которое «переводит» язык животных (видео) 01.06.2026, 01:01 — Технологии&Авто

Китайский стартап Meng Xiaoyi заявил о создании устройства на базе искусственного интеллекта, которое якобы способно превращать звуки и поведение домашних животных в понятный человек язык.

Несмотря на громкие заявления, технология уже вызвала скепсис из-за отсутствия подтвержденных данных о ее эффективности.

Что известно об устройстве

Компания по Гуанчжоу сообщает, что устройство работает на основе большой языковой модели Qwen от Alibaba. Его крепят на ошейник животного, после чего система анализирует поведение, звуки и, по заявлениям разработчиков, эмоции питомца.

Полученные данные якобы преобразуются в человеческий язык с точностью до 95%. Стоимость устройства составляет около $118. В компании также отмечают, что с начала мая открыли предзаказ и уже получили около 10 тысяч резервирований.

Скепсис в отношении технологии

Заявления стартапа восприняли достаточно осторожно, поскольку компания не обнародовала никаких научных исследований или технических подтверждений эффективности устройства.

Несмотря на это, по данным разработчиков, проект уже привлек около $1 млн инвестиций. В то же время это не доказательство работоспособности самой технологии, что подчеркивают критики.

