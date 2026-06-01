0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Китае представили ИИ-устройство, которое «переводит» язык животных (видео)

Технологии&Авто
21
Домашнее животное
Домашнее животное
Китайский стартап Meng Xiaoyi заявил о создании устройства на базе искусственного интеллекта, которое якобы способно превращать звуки и поведение домашних животных в понятный человек язык.
Несмотря на громкие заявления, технология уже вызвала скепсис из-за отсутствия подтвержденных данных о ее эффективности.

Что известно об устройстве

Компания по Гуанчжоу сообщает, что устройство работает на основе большой языковой модели Qwen от Alibaba. Его крепят на ошейник животного, после чего система анализирует поведение, звуки и, по заявлениям разработчиков, эмоции питомца.
Полученные данные якобы преобразуются в человеческий язык с точностью до 95%. Стоимость устройства составляет около $118. В компании также отмечают, что с начала мая открыли предзаказ и уже получили около 10 тысяч резервирований.
Читайте также

Скепсис в отношении технологии

Заявления стартапа восприняли достаточно осторожно, поскольку компания не обнародовала никаких научных исследований или технических подтверждений эффективности устройства.
Несмотря на это, по данным разработчиков, проект уже привлек около $1 млн инвестиций. В то же время это не доказательство работоспособности самой технологии, что подчеркивают критики.
По материалам:
ITC.ua
КитайИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems