Meta приобрела стартап, разрабатывающий модели ИИ для роботов 10.05.2026, 01:09 — Технологии&Авто

Компания Meta приобрела стартап Assured Robot Intelligence, разрабатывающий модели искусственного интеллекта для роботов. Это соглашение стало частью масштабной инициативы компании по созданию технологий для гуманоидных роботов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как заявили в Meta, технологии стартапа находятся «на передовой в области роботизированного интеллекта», что позволит работам понимать, прогнозировать и адаптироваться к поведению людей в сложных средах.

Команда Assured Robot Intelligence, включая соучредителей Леррела Пинто и Сяолуна Вана, присоединится к исследовательскому подразделению Meta Superintelligence Labs и будет работать вместе с командой Meta Robotics Studio, созданной в прошлом году для разработки базовых технологий гуманоидов.

Meta активно инвестирует в направление гуманоидных роботов, способных двигаться подобно людям и выполнять физические задачи. Этот сектор набирает обороты и среди других крупных компаний, в частности Tesla, Google и вышеупомянутой Amazon.

По данным компании, специалисты по Assured Robot Intelligence сосредоточатся на разработке моделей и передовых возможностей для управления работами, а также на самообучении машин, что должно обеспечить контроль над движениями всего тела гуманоидов.

Работотехническая команда Meta параллельно работает над своим аппаратным и программным обеспечением для гуманоидов.

В разработку входят сенсоры, алгоритмы и другие технологии для роботов, которые Meta планирует дальше делать доступными для других компаний отрасли.

Цель компании — создать фундамент для рынка гуманоидных роботов по аналогии с тем, как Android от Google и чипы Qualcomm стали основой для индустрии смартфонов. Таким образом Meta стремится предложить платформу, которую сможет использовать широкий спектр производителей роботов.

