Названы 5 автомобилей, наиболее страдающих от ржавчины (фото) 10.05.2026, 00:16 — Технологии&Авто

Nissan Frontier

Самый мощный автомобиль может стать непригодным для использования из-за «рыжей болезни», съедающей раму и подвеску. Часто ржавчина появляется в местах, куда водители даже не заглядывают, пока повреждение не становится критическим. Эксперты назвали автомобили, наиболее страдающие от ржавчины.

Об этом пишет издание SlashGear.

Основными причинами быстрого разрушения металла являются тонкие заводские покрытия, дешевые материалы и ошибки в конструкции, задерживающие влагу внутри узлов.

Toyota Tacoma

Эта модель считается одной из самых надежных, однако ржавчина рамы стала ее «проклятием». Проблема была настолько массовой, что компании пришлось выделить 3,4 миллиарда долларов на урегулирование претензий.

«Около 813 тысяч Tacoma были проверены, обработаны и во многих случаях возвращены владельцам с совершенно новыми рамами бесплатно», — отмечает СМИ.

Toyota Tacoma

По мнению экспертов, перед покупкой подержанной Tacoma следует тщательно проверять год выпуска, иначе замена рамы может обойтись в около 600 тысяч гривен.

Ford F-150

Самый популярный грузовик Америки тоже попал в антирейтинг. Хотя современные модели имеют алюминиевый кузов, стальные детали под ним оказались очень уязвимыми.

По имеющимся данным, водители стали жаловаться на коррозию дифференциалов и карданных валов почти на новых машинах.

Форд F-150

Один из владельцев заметил рыжие пятна уже через 60 километров после покупки, а другой — после 4800 километров пробега.

Chevrolet Silverado 1500

В случае этой модели проблема кроется в неудачном восковом покрытии рамы. Из-за плохой подготовки металла на заводе этот слой начинает отслаиваться, открывая путь влаге и соли.

Chevrolet Silverado 1500

Зафиксированы случаи, когда машина, рассчитанная на 480 тысяч километров службы, начинала активно гнить уже после 41 тысяч километров.

Dodge Ram 1500

Грузовики Ram борются с коррозией еще с начала 2000-х. По имеющимся данным, особенно критичным был 2006 год. Из-за ржавчины кронштейнов топливных баков компании пришлось отозвать около 300 000 единиц авто.

Dodge Ram 1500

Как говорят специалисты, антикоррозионная обработка для владельцев Ram стала обязательным ритуалом сразу же после выезда из салона.

Nissan Frontier

Эта модель попала в центр скандала, когда у одного из владельцев рама просто треснула пополам во время буксировки.

По мнению экспертов, конструкция авто имеет «ловушки для влаги», где незаметно появляются трещины. По имеющимся данным, проблема может касаться почти 200 тысяч машин по всему миру.

Nissan Frontier

Несмотря на случаи, когда кузов буквально разламывался между кабиной и платформой, производитель так и не объявил полный отзыв.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.