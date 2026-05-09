Рейтинг самых лучших автомобилей для путешествий (фото)
Британские специалисты составили рейтинг самых лучших автомобилей для путешествий, который удивил даже опытных водителей. В списке оказались компактные бюджетные модели, так и современные электрокары и гибриды с высокой автономностью.
Об этом сообщает Daily Express.
1. Kia Picanto
Первое место занял Kia Picanto — компактный городской автомобиль, обычно не ассоциирующийся с дальними путешествиями. Однако именно его британские специалисты назвали лучшим вариантом для поездок, в частности, благодаря экономичности, маневренности и простоте в ежедневном использовании.
По оценке RAC, Picanto может доставлять больше удовольствия от вождения, чем значительно более дорогие и более мощные автомобили.
Особенно хорошо эта модель подходит для маршрутов с узкими дорогами, по небольшим городам и с частыми остановками.
На извилистых участках Picanto легко управляется, а в туристических городках не создает проблем с парковкой. Это важно для Европы, где в старых центрах городов часто не было места, а большие автомобили могут быть неудобными.
Главные преимущества Kia Picanto для путешествий:
- расход горючего может составлять примерно 5−6 л на 100 км;
- компактный размер облегчает движение по узким дорогам;
- авто удобно парковать в небольших городах;
- модель имеет более доступную цену по сравнению с большими автомобилями;
- в Украине новый Kia Picanto стоит около 900 тыс. грн, а б/у можно найти за 5000−8000 долларов.
Для бюджетных поездок Picanto смотрится особенно логичным выбором.
Он не предлагает большого багажника или премиального пространства, зато позволяет экономить на горючем, проще передвигаться в городах и меньше переживать из-за парковки.
2. Mercedes-Benz CLA
Второе место получила электрическая версия Mercedes-Benz CLA. Ее отметили как лучший электромобиль для путешествий благодаря большому запасу хода и быстрой зарядке.
Для электрокаров это один из ключевых параметров, ведь во время дальних поездок водителю важно не планировать маршрут вокруг каждой зарядной станции.
Запас хода Mercedes-Benz CLA составляет около 750 км на одном заряде. Это делает модель удобной для междугородних и международных поездок, особенно в странах с развитой сетью зарядных станций.
В то же время быстрая зарядка сокращает время остановок в пути, что имеет значение для путешествующих на большие расстояния.
Что делает Mercedes-Benz CLA сильным вариантом для путешествий:
- запас хода около 750 км на одном заряде;
- быстрая зарядка во время длительных маршрутов;
- высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров;
- современные технологии помощи в пути;
- отсутствие расходов на бензин или дизельное топливо.
CLA больше подходит не для бюджетных путешествий, а для ищущих комфортный электромобиль с большим запасом хода.
Такой вариант будет наиболее удобным для поездок по странам, где зарядная инфраструктура хорошо развита, а маршрут можно планировать без лишнего стресса.
3. Nissan Qashqai e-Power
Третье место занял Nissan Qashqai e-Power — гибридный кроссовер, отличающийся балансом между экономичностью, комфортом и практичностью.
В отличие от компактного Kia Picanto, эта модель лучше подходит для семейных поездок или путешествий с большим багажом. Именно емкость стала одним из главных преимуществ Qashqai в рейтинге.
Объем багажника Nissan Qashqai e-Power составляет 504 литра. Для сравнения, у Kia Picanto этот показатель равен 255 литрам, а у Mercedes-Benz CLA — 407 литрам.
То есть Nissan предлагает больше простора для чемоданов, детских вещей, спортивного снаряжения или покупок во время путешествия.
Основные преимущества Nissan Qashqai e-Power:
- объем багажника — 504 литра;
- расход горючего — примерно 4,5−5,2 л на 100 км;
- больше пространства для пассажиров и вещей;
- удобство для семейных маршрутов;
- соединение электрической тяги и бензинового двигателя.
Еще одна сильная сторона модели — экономичность. По расходу горючего Qashqai e-Power даже опережает Kia Picanto: если у Picanto показатель может составлять 5−6 л на 100 км, то у Nissan — примерно 4,5−5,2 л.
Поэтому эта модель смотрится удачной для тех, кому нужен не просто автомобиль для дороги, а универсальный вариант для длительных путешествий с семьей.
