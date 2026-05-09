Рейтинг самых лучших автомобилей для путешествий (фото)

Какой автомобиль выбрать для путешествий

Британские специалисты составили рейтинг самых лучших автомобилей для путешествий, который удивил даже опытных водителей. В списке оказались компактные бюджетные модели, так и современные электрокары и гибриды с высокой автономностью.

Об этом сообщает Daily Express.

1. Kia Picanto

Первое место занял Kia Picanto — компактный городской автомобиль, обычно не ассоциирующийся с дальними путешествиями. Однако именно его британские специалисты назвали лучшим вариантом для поездок, в частности, благодаря экономичности, маневренности и простоте в ежедневном использовании.

По оценке RAC, Picanto может доставлять больше удовольствия от вождения, чем значительно более дорогие и более мощные автомобили.

Особенно хорошо эта модель подходит для маршрутов с узкими дорогами, по небольшим городам и с частыми остановками.

На извилистых участках Picanto легко управляется, а в туристических городках не создает проблем с парковкой. Это важно для Европы, где в старых центрах городов часто не было места, а большие автомобили могут быть неудобными.

Главные преимущества Kia Picanto для путешествий:

расход горючего может составлять примерно 5−6 л на 100 км;

компактный размер облегчает движение по узким дорогам;

авто удобно парковать в небольших городах;

модель имеет более доступную цену по сравнению с большими автомобилями;

в Украине новый Kia Picanto стоит около 900 тыс. грн, а б/у можно найти за 5000−8000 долларов.

Для бюджетных поездок Picanto смотрится особенно логичным выбором.

Он не предлагает большого багажника или премиального пространства, зато позволяет экономить на горючем, проще передвигаться в городах и меньше переживать из-за парковки.

2. Mercedes-Benz CLA

Второе место получила электрическая версия Mercedes-Benz CLA. Ее отметили как лучший электромобиль для путешествий благодаря большому запасу хода и быстрой зарядке.

Для электрокаров это один из ключевых параметров, ведь во время дальних поездок водителю важно не планировать маршрут вокруг каждой зарядной станции.

Запас хода Mercedes-Benz CLA составляет около 750 км на одном заряде. Это делает модель удобной для междугородних и международных поездок, особенно в странах с развитой сетью зарядных станций.

В то же время быстрая зарядка сокращает время остановок в пути, что имеет значение для путешествующих на большие расстояния.

Что делает Mercedes-Benz CLA сильным вариантом для путешествий:

запас хода около 750 км на одном заряде;

быстрая зарядка во время длительных маршрутов;

высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров;

современные технологии помощи в пути;

отсутствие расходов на бензин или дизельное топливо.

CLA больше подходит не для бюджетных путешествий, а для ищущих комфортный электромобиль с большим запасом хода.

Такой вариант будет наиболее удобным для поездок по странам, где зарядная инфраструктура хорошо развита, а маршрут можно планировать без лишнего стресса.

3. Nissan Qashqai e-Power

Третье место занял Nissan Qashqai e-Power — гибридный кроссовер, отличающийся балансом между экономичностью, комфортом и практичностью.

В отличие от компактного Kia Picanto, эта модель лучше подходит для семейных поездок или путешествий с большим багажом. Именно емкость стала одним из главных преимуществ Qashqai в рейтинге.

Объем багажника Nissan Qashqai e-Power составляет 504 литра. Для сравнения, у Kia Picanto этот показатель равен 255 литрам, а у Mercedes-Benz CLA — 407 литрам.

То есть Nissan предлагает больше простора для чемоданов, детских вещей, спортивного снаряжения или покупок во время путешествия.

Основные преимущества Nissan Qashqai e-Power:

объем багажника — 504 литра;

расход горючего — примерно 4,5−5,2 л на 100 км;

больше пространства для пассажиров и вещей;

удобство для семейных маршрутов;

соединение электрической тяги и бензинового двигателя.

Еще одна сильная сторона модели — экономичность. По расходу горючего Qashqai e-Power даже опережает Kia Picanto: если у Picanto показатель может составлять 5−6 л на 100 км, то у Nissan — примерно 4,5−5,2 л.

Поэтому эта модель смотрится удачной для тех, кому нужен не просто автомобиль для дороги, а универсальный вариант для длительных путешествий с семьей.

