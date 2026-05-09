Продажи электромобилей Tesla в Европе выросли на 45% Сегодня 03:13 — Технологии&Авто

Tesla снова завоевывает популярность в Европе

Tesla начинает возвращать себе позиции на европейском рынке, в частности, во Франции, Дании и Нидерландах. Продажи автомобилей компании в регионе выросли на 45% в первом квартале 2026 года.

Об этом сообщает Reuters.

Что влияет на восстановление популярности Tesla

В последние годы Tesla ощутимо утрачивала позиции на европейском рынке. Только за 2025 год поставки автомобилей компании упали на 27%, в том числе из-за конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, особенно BYD.

В то же время возобновление позиций в Европе произошло на фоне войны в Иране, из-за чего ощутимо выросли цены на горючее.

Еще один фактор роста популярности электромобилей Tesla — выдача разрешения использования технологии помощи водителю Full Self-Driving в Нидерландах — первого в Европе.

Регулятор RDW сообщил Европейской Комиссии о намерениях получить одобрение технологии по всему региону.

В тех же Нидерландах регистрация новых автомобилей Tesla в апреле выросла на 23% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Во Франции этот показатель вырос на 112%, а в Дании — на 102%.

Возвращение Tesla на европейском рынке происходит даже несмотря на ограниченный модельный ряд. В последний раз компания выпускала электромобиль для массового рынка еще в 2020 году, когда вышла Model Y.

Кроме того, несмотря на рост продаж, Tesla по-прежнему уступает китайским конкурентам на упомянутых рынках. В Дании компанию обогнала Xpeng, а в Нидерландах — BYD.

