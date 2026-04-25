Tesla расширила услуги роботакси в США еще на два города 25.04.2026, 02:11 — Технологии&Авто

Tesla запускает роботокси еще в двух городах

Компания Tesla Илона Маска рассказала о начале предоставления услуг роботакси в еще двух американских городах — Далласе и Хьюстоне, расположенном в южном штате Техас.

Об этом сообщает Reuters.

Официальный аккаунт Tesla в соцсети X, посвященный роботакси, объявил о запуске услуг роботакси еще в двух американских городах — Далласе и Хьюстоне, а также опубликовал два видео, на которых внедорожники Model Y ездят по этим городам без водителя и без монитора безопасности на переднем сиденье.

«Попробуй Tesla роботакси в Далласе и Хьюстоне» — написал позже в соцсети Х генеральный директор компании Илон Маск.

Отмечается, что в прошлом году Tesla начала предлагать услуги роботакси в городе Остин, также в штате Техас.

Однако тогда в автомобилях присутствовали мониторы безопасности. С этого момента компания начала их демонтировать.

