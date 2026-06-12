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Компании-рекордсмены тратят на ИИ по 7500 долларов на работника ежемесячно

Технологии&Авто
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Расходы на искусственный интеллект продолжают расти
Расходы на искусственный интеллект продолжают расти
Компании, наиболее активно внедряющие ИИ, тратят в среднем 7 500 долларов на одного работника ежемесячно на инструменты ИИ.
Об этом пишет издание TechCrunch.

Расходы на ИИ быстро растут

В последнее время все чаще звучат заявления о стремительном росте затрат на искусственный интеллект. Недавно представитель компании Nvidia сообщил, что расходы на вычислительные ресурсы уже превышают зарплату его сотрудников.
На прошлой неделе генеральный директор Mercor заявил, что стартап тратит больше на токены для внутренних ИИ-агентов, чем на персонал.
На этом фоне возник вопрос, начинают ли компании тратить на искусственный интеллект больше, чем на работников.

Расходы на персонал пока остаются выше

По данным нового исследования Ramp AI Index, отслеживающего уровень внедрения ИИ среди американских компаний, этого пока не происходит.
Самый активный 1% компаний, которые в исследовании называют «AI-pilled», тратит около 7500 долларов на одного сотрудника ежемесячно. Для сравнения, средняя зарплата программного инженера составляет около 16 000 долларов в месяц.

Для большинства компаний расходы значительно ниже

В то же время, такие расходы характерны только для небольшой группы компаний. В верхних 10% компаний средние затраты на ИИ составляют около 611 долларов на ежемесячного работника. Медианный показатель еще ниже — 11,38 доллара на человека, что примерно соответствует стоимости одного места в корпоративном тарифном плане.
Несмотря на это, расходы на искусственный интеллект продолжают расти. Среди компаний с высоким уровнем использования ИИ затраты на одного работника за последний месяц увеличились на 14,1%.
Сохранится ли такая тенденция в дальнейшем, пока не известно. Исследование отмечает, что компании с высокими затратами часто используют сразу несколько передовых моделей искусственного интеллекта и платформы, которые предоставляют доступ к более дешевым моделям с открытым кодом.
По материалам:
НВ
ИИ
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