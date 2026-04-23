Место для вашей рекламы

Tesla официально приступила к производству беспилотных такси Cybercab

Компания официально приступила к производству беспилотных такси Cybercab на заводе Giga в Техасе.
Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск при подаче отчетности за первый квартал 2026 года объявил, что компания официально начала производство беспилотных такси Cybercab на заводе Giga в Техасе.
Об этом пишет Electrek.

Ограничение NHTSA

Вице-президент Tesla по разработке транспортных средств Ларс Морави также заявил, что Cybercab не будет подпадать под ограничение Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), обычно устанавливающего лимит на выпуск автономных авто без традиционного вождения до 2500 единиц в год.
Tesla смогла обойти эти ограничения, сертифицировав авто по стандартам FMVSS. Видео с дрона над Giga Texas показало, что подразделения Cybercab имеют федеральные наклейки, подтверждающие, что транспортное средство соответствует стандартам безопасности, бамперов и предотвращению краж без специального регуляторного контроля.

Производство пока будет медленным

Несмотря на то, что производство уже начато, Маск предостерегает, что впереди еще могут возникать трудности и оно будет медленным, однако наберет обороты до конца года.
«Нужно ожидать, что начальное производство Cybercab и Semi будет очень медленным, но потом ближе к концу года оно нарастет и станет экспоненциальным», — сказал Маск.
Одной из проблем с началом производства является то, что технология автономного вождения Full Self-Driving до сих пор недоступна клиентам Tesla. Маск заявил, что она может появиться на автомобилях компании в четвертом квартале этого года, однако предыдущие подобные заявления не сбывались.
Технология автономного вождения, используемая в Cybercab, пока не идеальна. Аварии с роботакси случаются примерно раз в 90 000 километров — вчетверо чаще, чем в традиционных авто, где аварии случаются раз в 370 000 километров.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
