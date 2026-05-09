Китайские автопроизводители массово внедряют ИИ-функции в авто, чтобы выжить в ценовой войне 09.05.2026, 02:23 — Технологии&Авто

Більше 50 китайських брендів автомобілів впровадили ІІ від ByteDance на фоні цінової війни

Более 50 автомобильных брендов в Китае интегрировали ИИ-модель Doubao от ByteDance в 145 моделей и более 7 млн ​​авто, сообщила Volcano Engine на автошоу в Пекине. Это происходит на фоне затяжной ценовой войны, заставляющей производителей смещать конкуренцию в сторону технологий.

Об этом пишет CNBC.

О системе Doubao от ByteDance

Конкуренция на крупнейшем в мире авторынке за последние годы изменилась: от увеличения запаса хода электромобилей и развития систем помощи водителю до активного внедрения внутренних ИИ функций.

Речь идет о голосовых ассистентах, интеграции со смартфонами и сервисах, позволяющих заказывать еду, бронировать отели или покупать билеты непосредственно из авто.

ИИ-модель Doubao от ByteDance стала самым массовым решением: по данным консалтинговой компании Chozan, она имеет более 155 млн еженедельных пользователей.

Систему уже интегрируют не только китайские производители, но и иностранные бренды, в частности, новые модели Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen в сотрудничестве с китайскими партнерами.

Параллельно Alibaba объявила об интеграции своей модели Qwen в автомобили BYD и совместные проекты Volkswagen. Система работает на чипах Nvidia и способна делать часть функций даже при слабом интернет-соединении.

Несмотря на технологический рывок, рынок остается под давлением. По словам топ-менеджеров отрасли, избыточные производственные мощности означают, что ценовая война не завершится в ближайшее время. Это заставляет компании постоянно добавлять новые функции, хотя они быстро становятся стандартом и теряют конкурентное преимущество.

По оценкам AlixPartners, большинство популярных моделей в сегменте от 100 000 юаней (около $15 000) уже имеют схожие функции помощи водителя и развлекательных систем. В таких условиях производители начинают искать дифференциацию вне самого автомобиля — через экосистему сервисов и клиентский опыт.

Аналитики ожидают, что технологические решения из Китая скоро станут стандартом и на западных рынках, где подобные функции могут появиться в массовом сегменте уже в ближайшие годы.

