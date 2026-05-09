Китайские автопроизводители массово внедряют ИИ-функции в авто, чтобы выжить в ценовой войне

Более 50 китайских брендов автомобилей внедрили ИИ от ByteDance на фоне ценовой войны, Фото: Getty Images
Более 50 автомобильных брендов в Китае интегрировали ИИ-модель Doubao от ByteDance в 145 моделей и более 7 млн ​​авто, сообщила Volcano Engine на автошоу в Пекине. Это происходит на фоне затяжной ценовой войны, заставляющей производителей смещать конкуренцию в сторону технологий.
Об этом пишет CNBC.

О системе Doubao от ByteDance

Конкуренция на крупнейшем в мире авторынке за последние годы изменилась: от увеличения запаса хода электромобилей и развития систем помощи водителю до активного внедрения внутренних ИИ функций.
Речь идет о голосовых ассистентах, интеграции со смартфонами и сервисах, позволяющих заказывать еду, бронировать отели или покупать билеты непосредственно из авто.
ИИ-модель Doubao от ByteDance стала самым массовым решением: по данным консалтинговой компании Chozan, она имеет более 155 млн еженедельных пользователей.
Систему уже интегрируют не только китайские производители, но и иностранные бренды, в частности, новые модели Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen в сотрудничестве с китайскими партнерами.
Параллельно Alibaba объявила об интеграции своей модели Qwen в автомобили BYD и совместные проекты Volkswagen. Система работает на чипах Nvidia и способна делать часть функций даже при слабом интернет-соединении.
Несмотря на технологический рывок, рынок остается под давлением. По словам топ-менеджеров отрасли, избыточные производственные мощности означают, что ценовая война не завершится в ближайшее время. Это заставляет компании постоянно добавлять новые функции, хотя они быстро становятся стандартом и теряют конкурентное преимущество.
По оценкам AlixPartners, большинство популярных моделей в сегменте от 100 000 юаней (около $15 000) уже имеют схожие функции помощи водителя и развлекательных систем. В таких условиях производители начинают искать дифференциацию вне самого автомобиля — через экосистему сервисов и клиентский опыт.
Аналитики ожидают, что технологические решения из Китая скоро станут стандартом и на западных рынках, где подобные функции могут появиться в массовом сегменте уже в ближайшие годы.
По материалам:
Forbes.ua
