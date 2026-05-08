ЕС смягчает правила для искусственного интеллекта и откладывает строгие ограничения
Страны Евросоюза и депутаты Европарламента договорились упростить правила закона о ИИ. Это поможет европейским компаниям легче конкурировать с гигантами из США и Азии. Из-за жалоб бизнеса на чрезмерную бюрократию часть строгих требований решили отложить, а некоторые ограничения вообще отменили.
Об этом сообщает Reuters.
Хотя закон все еще считается самым строгим в мире, новые изменения дают разработчикам больше времени на подготовку и уменьшают их административные расходы.
Что именно изменится для разработчиков и пользователей
Несмотря на всеобщее смягчение, в законе появились новые четкие запреты, касающиеся безопасности людей.
Основные моменты соглашения:
- отсрочку контроля: проверку систем ИИ с высоким уровнем риска (например, в сфере биометрии или охраны порядка) отложили до декабря 2027 года;
- запрет на дипфейки: с декабря 2026 г. в ЕС запретят использовать ИИ для создания фото или видео без согласия человека;
- обязательная маркировка: с декабря 2026 г. весь контент, созданный нейросетями, должен иметь специальные отметки или водяные знаки;
- меньше бумаг для заводов: промышленное оборудование исключили из-под действия этого закона, потому что для него уже существуют другие отраслевые правила.
Борьба с «цифровым насилием»
Особое внимание уделили борьбе с так называемыми «приложениями для раздевания». Законодатели обещают, что к концу этого года такие инструменты полностью исчезнут с европейского рынка. Это должно сделать интернет более безопасным для женщин и детей, которые чаще всего становятся жертвами подобных технологий.
Официально эти изменения должны быть утверждены в ближайшие несколько месяцев.
