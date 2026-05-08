0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС смягчает правила для искусственного интеллекта и откладывает строгие ограничения

Технологии&Авто
9
В законе появились новые четкие запреты, касающиеся безопасности людей
В законе появились новые четкие запреты, касающиеся безопасности людей
Страны Евросоюза и депутаты Европарламента договорились упростить правила закона о ИИ. Это поможет европейским компаниям легче конкурировать с гигантами из США и Азии. Из-за жалоб бизнеса на чрезмерную бюрократию часть строгих требований решили отложить, а некоторые ограничения вообще отменили.
Об этом сообщает Reuters.
Хотя закон все еще считается самым строгим в мире, новые изменения дают разработчикам больше времени на подготовку и уменьшают их административные расходы.

Что именно изменится для разработчиков и пользователей

Несмотря на всеобщее смягчение, в законе появились новые четкие запреты, касающиеся безопасности людей.
Основные моменты соглашения:
  • отсрочку контроля: проверку систем ИИ с высоким уровнем риска (например, в сфере биометрии или охраны порядка) отложили до декабря 2027 года;
  • запрет на дипфейки: с декабря 2026 г. в ЕС запретят использовать ИИ для создания фото или видео без согласия человека;
  • обязательная маркировка: с декабря 2026 г. весь контент, созданный нейросетями, должен иметь специальные отметки или водяные знаки;
  • меньше бумаг для заводов: промышленное оборудование исключили из-под действия этого закона, потому что для него уже существуют другие отраслевые правила.

Борьба с «цифровым насилием»

Особое внимание уделили борьбе с так называемыми «приложениями для раздевания». Законодатели обещают, что к концу этого года такие инструменты полностью исчезнут с европейского рынка. Это должно сделать интернет более безопасным для женщин и детей, которые чаще всего становятся жертвами подобных технологий.
Официально эти изменения должны быть утверждены в ближайшие несколько месяцев.
По материалам:
Діло
ЕСИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems