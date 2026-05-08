Anthropic представила обновление для Claude 08.05.2026, 00:34 — Технологии&Авто

Anthropic представила новую функцию для Claude под названием «dreaming», позволяющую AI-агентам анализировать предыдущие сессии, выявлять важные закономерности и сохранять их в памяти для предстоящей работы.

Компания показала технологию на конференции Code with Claude в Сан-Франциско, сообщает NNews со ссылкой на Ars Technica

Речь идет не о «снах» в человеческом понимании, а об отдельном процессе, во время которого система периодически пересматривает прошлые взаимодействия, оценивает ошибки, повторяющиеся действия и полезные шаблоны поведения.

Как работает «dreaming»

Новая функция доступна Claude Managed Agents — специальной платформе Anthropic для создания AI-агентов, которые могут работать над сложными задачами часами или даже днями.

Вместо обычного чат-бота, который видит только текущий контекст, система «dreaming» позволяет нескольким агентам анализировать общий опыт между разными сессиями. Это помогает:

находить повторяющиеся ошибки;

запоминать эффективные рабочие процессы;

адаптироваться к стилю команды;

хранить только «важную» информацию.

Anthropic объясняет, что современные языковые модели имеют ограничение контекстного окна, поэтому они могут терять важные данные во время длинных проектов. «Dreaming» должен решить эту проблему.

Чем это отличается от обычной памяти ИИ

Большинство AI-моделей уже используют механизм так называемой «компактизации» — сокращение старого контекста с сохранением ключевых фактов.

Однако у Claude «dreaming» работает иначе. Система не просто сжимает диалог, а отдельно анализирует накопленные данные между разными агентами и задачами. Фактически Claude получает нечто похожее на долговременную память.

Компания заявляет, что функция может быть особенно полезна для:

больших команд;

долговременных AI-проектов;

автоматизации сложных рабочих процессов;

мультиагентных систем.

Anthropic также увеличивает лимиты Claude Code

На фоне критики из-за ограничения на использование Claude Code компания также объявила о удвоении 5-часовых лимитов для пользователей тарифов Pro и Max.

Последние месяцы пользователи активно жаловались на исчерпание в ближайшем будущем доступных вычислительных ресурсов из-за высокого спроса на AI-сервисы.

Почему это важно

Рынок AI-агентов быстро переходит от простых чат-ботов к системам, способным работать автономно в течение длительного времени. Главной проблемой остается память и сохранение контекста.

Если Anthropic удастся эффективно реализовать «dreaming», Claude может получить важное преимущество в создании AI-систем нового поколения — более «внимательных», адаптивных и способных учиться на собственном опыте.

Anthropic прямо заявляет, что «dreaming» помогает AI находить закономерности, которые отдельный агент не заметил бы самостоятельно. Это один из первых примеров, когда компания открыто использует концепцию рефлексии для больших языковых моделей.

