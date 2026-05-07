Турция представила межконтинентальную баллистическую ракету дальностью 6 тыс. км (фото)

YILDIRIMHAN разработал Центр исследований и разработок Министерства национальной обороны Турции и представил ее на выставке SAHA 2026 в Стамбуле.
«Заявленная дальность в 6000 км относит ракету к нижнему сегменту классификации межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в материале.
Характеристики ракеты
YILDIRIMHAN имеет характеристики гиперзвуковой ракеты, благодаря способности достигать скоростей от 9 до 25 скоростей звука (приблизительно от 11 тыс. до 30 тыс. км/ч) имеет возможность преодолевать существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Ракета использует жидкий тетраоксид азота в качестве топлива и оснащена четырьмя ракетными двигателями.
В материале отмечается, что представление YILDIRIMHAN демонстрирует стремление Анкары создать собственную дальнобойную ударную систему независимо от НАТО.
«Пусть никто не сомневается в том, что при необходимости мы используем ее без колебаний», — цитирует издание Гюлера.
Также утверждается, что использование жидкого топлива свидетельствует о приоритете дальности и мощности боевой части над скоростью подготовки к запуску.
В то же время авторы обращают внимание на отсутствие подтвержденных данных об испытаниях или развертывании системы, поэтому YILDIRIMHAN может оставаться демонстрационной или прототипной платформой.
В то же время, в соцсети X минобороны Турции назвало ракету YILDIRIMHAN первой в стране ракетной установкой на жидком топливе, способной к гиперзвуковому полету и с наибольшей дальностью полета.