Турция представила межконтинентальную баллистическую ракету дальностью 6 тыс. км (фото)

Межконтинентальная баллистическая ракета YILDIRIMHAN
Турция представила межконтинентальную баллистическую ракету YILDIRIMHAN с заявленной дальностью до 6 тыс. км и боевой частью массой до 3 тыс. кг.
Об этом сообщило Defence Security Asia.
YILDIRIMHAN разработал Центр исследований и разработок Министерства национальной обороны Турции и представил ее на выставке SAHA 2026 в Стамбуле.
«Заявленная дальность в 6000 км относит ракету к нижнему сегменту классификации межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в материале.

Характеристики ракеты

YILDIRIMHAN имеет характеристики гиперзвуковой ракеты, благодаря способности достигать скоростей от 9 до 25 скоростей звука (приблизительно от 11 тыс. до 30 тыс. км/ч) имеет возможность преодолевать существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Ракета использует жидкий тетраоксид азота в качестве топлива и оснащена четырьмя ракетными двигателями.
Ракета YILDIRIMHAN на стенде Минобороны Турции во время выставки SAHA 2026
В материале отмечается, что представление YILDIRIMHAN демонстрирует стремление Анкары создать собственную дальнобойную ударную систему независимо от НАТО.
«Пусть никто не сомневается в том, что при необходимости мы используем ее без колебаний», — цитирует издание Гюлера.
Также утверждается, что использование жидкого топлива свидетельствует о приоритете дальности и мощности боевой части над скоростью подготовки к запуску.
В то же время авторы обращают внимание на отсутствие подтвержденных данных об испытаниях или развертывании системы, поэтому YILDIRIMHAN может оставаться демонстрационной или прототипной платформой.
Презентации межконтинентальной ракеты YILDIRIMHAN на выставке SAHA 2026
В то же время, в соцсети X минобороны Турции назвало ракету YILDIRIMHAN первой в стране ракетной установкой на жидком топливе, способной к гиперзвуковому полету и с наибольшей дальностью полета.
По материалам:
mezha.media
