Осторожно, металлолом! Как на самом деле обманывают покупателей авто из США и ЕС

Украинский авторынок остается зависимым от импорта подержанных автомобилей. По оценкам экспертов, большинство машин на дорогах — это авто, пригнанные из-за границы. В то же время, вместе с более доступной ценой покупатели часто получают и скрытые проблемы — от последствий ДТП до скрученного пробега.

Откуда в Украину везут авто

Основными поставщиками подержанных автомобилей остаются США и страны Европы. Наибольшую долю импорта формируют:

Германия — около 20,5%;

Польша — 10,5%;

Франция — 6,8%;

Чехия — около 5%.

Таким образом, украинский рынок в значительной степени зависит от так называемого автомобильного «секонд-хенда» из развитых стран.

Скрытые риски: ДТП и пробег

За сухим языком статистики скрывается настоящая темная сторона рынка. Импортное происхождение — это далеко не всегда сертификат безупречного качества. Чаще всего покупатели оказываются в ловушке двух роковых проблем: скрытых шрамов от тяжких ДТП и нагло скрученного пробега, который омолаживает авто только на бумаге.

По оценкам рынка, значительная часть импортируемых автомобилей имеет аварийное прошлое. В частности:

около 80% машин из Германии могли попадать в ДТП;

из Польши — около 68%;

из Франции — показатель ниже, но тоже ощутим.

Конечно, не все повреждения критичны, однако серьезные аварии могут влиять на безопасность авто в будущем.

