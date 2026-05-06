Украинцы меньше ввозят авто из-за границы (инфографика)

Апрель стал самым продуктивным месяцем 2026 года для украинского рынка импорта подержанных автомобилей. В то же время в годовом измерении фиксируется замедление темпов обновления автопарка.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Объемы и динамика рынка

В течение апреля в Украине зарегистрировано 19 323 подержанных легковых автомобиля, ввезенных из-за границы.

В месячном измерении (к марту) показатель вырос на 2,5%. В то же время, в годовом сравнении (до апреля 2025 года) зафиксировано снижение на 9,1%.

В 2025 году рынок рос с 14,5 тыс. регистраций в январе до более 41 тыс. в декабре. В 2026 году даже апрельский показатель в 19,3 тыс. не достигает уровня апреля прошлого года (21,2 тыс.).

Одним из ключевых факторов снижения стало введение НДС на электромобили, что повлияло на один из наиболее динамичных сегментов импорта.

Динамика рынка легковых автомобилей с пробегом, eauto.org.ua

«С одной стороны — апрель дал лучший результат года (19,3 тыс. авто), с другой — мы четко видим „потолок“, в который уперся рынок. В апреле прошлого года мы имели более 21 тысячи регистраций и уверенный тренд на рост. Сегодня же мы констатируем падение на 9%. Главный фактор этого замедления — возвращение НДС на электромобиль. То, что раньше было драйвером импорта и обновления парка, теперь стало более дорогим и менее привлекательным для массового покупателя», — отмечают эксперты портала.

Топ-10 марок импорта

Volkswagen остается непоколебимым лидером, но значительная доля Audi и BMW подтверждает: украинцы продолжают активно везти подержанный премиум.

Топ-10 марок импорта, eauto.org.ua

Модели-фавориты

Среди отдельных моделей Volkswagen Tiguan продолжает удерживать лидерство, опередив традиционного победителя в этом зачете Golf. В общем, набор моделей свидетельствует о фиксации интереса в сторону компактных SUV даже на вторичном рынке.

Топ-10 моделей-фаворитов, eauto.org.ua

Средний возраст импортированных автомобилей в апреле составил 10 лет.

Несмотря на общие тренды, сегмент «элитки» продолжает жить своей жизнью. Апрельский пригон пополнил украинские дороги следующими экземплярами:

Porsche — 77 шт.

Maserati — 7 шт.

Lamborghini — 3 шт.

Aston Martin — 1 шт.

Bentley — 1 шт.

В разрезе силовых агрегатов структура б/у импорта апреля четко демонстрирует приоритеты покупателей в новых экономических реалиях. Абсолютное первенство удерживают бензиновые двигатели, охватывающие более половины рынка — 55,9%.

Дизельные автомобили занимают вторую строчку с долей 21,3%.

Электрический сегмент, который проходит период адаптации к введению НДС, составляет 11,4% от общего количества регистраций.

На гибриды приходится 8,0%, в то время как доля автомобилей с установленным ГБО (3,0%) и заводским газовым оборудованием (0,4%) остается на сравнительно невысоком уровне.

