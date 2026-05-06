0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы меньше ввозят авто из-за границы (инфографика)

Технологии&Авто
34
Средний возраст импортированных автомобилей в апреле составил 10 лет
Средний возраст импортированных автомобилей в апреле составил 10 лет
Апрель стал самым продуктивным месяцем 2026 года для украинского рынка импорта подержанных автомобилей. В то же время в годовом измерении фиксируется замедление темпов обновления автопарка.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Объемы и динамика рынка

В течение апреля в Украине зарегистрировано 19 323 подержанных легковых автомобиля, ввезенных из-за границы.
В месячном измерении (к марту) показатель вырос на 2,5%. В то же время, в годовом сравнении (до апреля 2025 года) зафиксировано снижение на 9,1%.
В 2025 году рынок рос с 14,5 тыс. регистраций в январе до более 41 тыс. в декабре. В 2026 году даже апрельский показатель в 19,3 тыс. не достигает уровня апреля прошлого года (21,2 тыс.).
Одним из ключевых факторов снижения стало введение НДС на электромобили, что повлияло на один из наиболее динамичных сегментов импорта.
Динамика рынка легковых автомобилей с пробегом
Динамика рынка легковых автомобилей с пробегом, eauto.org.ua
«С одной стороны — апрель дал лучший результат года (19,3 тыс. авто), с другой — мы четко видим „потолок“, в который уперся рынок. В апреле прошлого года мы имели более 21 тысячи регистраций и уверенный тренд на рост. Сегодня же мы констатируем падение на 9%. Главный фактор этого замедления — возвращение НДС на электромобиль. То, что раньше было драйвером импорта и обновления парка, теперь стало более дорогим и менее привлекательным для массового покупателя», — отмечают эксперты портала.

Топ-10 марок импорта

Volkswagen остается непоколебимым лидером, но значительная доля Audi и BMW подтверждает: украинцы продолжают активно везти подержанный премиум.
Топ-10 марок импорта
Топ-10 марок импорта, eauto.org.ua

Модели-фавориты

Среди отдельных моделей Volkswagen Tiguan продолжает удерживать лидерство, опередив традиционного победителя в этом зачете Golf. В общем, набор моделей свидетельствует о фиксации интереса в сторону компактных SUV даже на вторичном рынке.
Топ-10 моделей-фаворитов
Топ-10 моделей-фаворитов, eauto.org.ua
Средний возраст импортированных автомобилей в апреле составил 10 лет.
Несмотря на общие тренды, сегмент «элитки» продолжает жить своей жизнью. Апрельский пригон пополнил украинские дороги следующими экземплярами:
  • Porsche — 77 шт.
  • Maserati — 7 шт.
  • Lamborghini — 3 шт.
  • Aston Martin — 1 шт.
  • Bentley — 1 шт.
В разрезе силовых агрегатов структура б/у импорта апреля четко демонстрирует приоритеты покупателей в новых экономических реалиях. Абсолютное первенство удерживают бензиновые двигатели, охватывающие более половины рынка — 55,9%.
Дизельные автомобили занимают вторую строчку с долей 21,3%.
Электрический сегмент, который проходит период адаптации к введению НДС, составляет 11,4% от общего количества регистраций.
На гибриды приходится 8,0%, в то время как доля автомобилей с установленным ГБО (3,0%) и заводским газовым оборудованием (0,4%) остается на сравнительно невысоком уровне.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторынок УкраиныПодержанные автоИмпорт
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems