Украинцы меньше ввозят авто из-за границы (инфографика)

«С одной стороны — апрель дал лучший результат года (19,3 тыс. авто), с другой — мы четко видим „потолок“, в который уперся рынок. В апреле прошлого года мы имели более 21 тысячи регистраций и уверенный тренд на рост. Сегодня же мы констатируем падение на 9%. Главный фактор этого замедления — возвращение НДС на электромобиль. То, что раньше было драйвером импорта и обновления парка, теперь стало более дорогим и менее привлекательным для массового покупателя», — отмечают эксперты портала.
Топ-10 марок импорта
Volkswagen остается непоколебимым лидером, но значительная доля Audi и BMW подтверждает: украинцы продолжают активно везти подержанный премиум.
Модели-фавориты
Среди отдельных моделей Volkswagen Tiguan продолжает удерживать лидерство, опередив традиционного победителя в этом зачете Golf. В общем, набор моделей свидетельствует о фиксации интереса в сторону компактных SUV даже на вторичном рынке.
Средний возраст импортированных автомобилей в апреле составил 10 лет.
Несмотря на общие тренды, сегмент «элитки» продолжает жить своей жизнью. Апрельский пригон пополнил украинские дороги следующими экземплярами:
Porsche — 77 шт.
Maserati — 7 шт.
Lamborghini — 3 шт.
Aston Martin — 1 шт.
Bentley — 1 шт.
В разрезе силовых агрегатов структура б/у импорта апреля четко демонстрирует приоритеты покупателей в новых экономических реалиях. Абсолютное первенство удерживают бензиновые двигатели, охватывающие более половины рынка — 55,9%.
Дизельные автомобили занимают вторую строчку с долей 21,3%.
Электрический сегмент, который проходит период адаптации к введению НДС, составляет 11,4% от общего количества регистраций.
На гибриды приходится 8,0%, в то время как доля автомобилей с установленным ГБО (3,0%) и заводским газовым оборудованием (0,4%) остается на сравнительно невысоком уровне.