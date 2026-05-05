Apple ведет переговоры с Intel и Samsung о производстве чипов в США Сегодня 23:30 — Технологии&Авто

Apple ведет переговоры с Intel и Samsung о производстве чипов в США

Технологический гигант Apple провел предварительные обсуждения с компаниями Intel и Samsung Electronics по поводу возможности производства основных процессоров для своих устройств на территории США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Bloomberg News.

По данным источников, руководители Apple уже посетили завод Samsung, строящийся в Техасе. Параллельно компания ведет переговоры с Intel о привлечении ее мощностей для выпуска фирменных чипов. Этот шаг может обеспечить Apple дополнительные варианты производства, кроме ее многолетнего эксклюзивного партнера — тайваньского TSMC.

Причины поиска новых партнеров

Основным стимулом для диверсификации стали проблемы с поставками, на которые Apple жаловалась во время последнего финансового отчета.

Ключевые факторы и опасения:

дефицит компонентов: по словам Тима Кука, продажи iPhone сдерживались именно из-за нехватки передовых процессоров;

технологическая зависимость: iPhone 17 использует те же сложные технологии TSMC, что и ведущие ИИ-чипы, поэтому Apple важно иметь резервную площадку;

вопросы надежности: несмотря на переговоры, компания обеспокоена способностью Intel и Samsung обеспечить необходимые масштабы и стабильное качество, сравнимое с TSMC.

Обсуждения находятся на ранних стадиях, и никаких официальных заказов Intel или Samsung еще не получили. Представители компаний воздерживаются от официальных комментариев.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.