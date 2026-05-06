Ford снижает цены на авто на фоне падения продаж 06.05.2026, 00:47 — Технологии&Авто

Продажи компании сократились почти на 9%

С начала 2026 года Ford чувствует себя не слишком уверенно на рынке. По итогам первого квартала продажи компании сократились почти на 9% - до примерно 457 тысяч автомобилей. Одной из ключевых причин называют рост цен: средняя стоимость авто превысила психологическую отметку в 50 тысяч долларов, что начало отпугивать часть покупателей.

Падение продаж в ключевых сегментах

Особо заметное падение наблюдается в ключевых сегментах. Продажи пикапов Ford F-Series снизились примерно на 16%, а электромобилей — почти на 70%.

Чтобы вернуть интерес клиентов, компания запустила программу «employee pricing», позволяющую всем покупателям получить цены на уровне сотрудников. Акцию приурочили к празднованию 250th anniversary of the United States, и она будет действовать до 6 июля.

Фактически это означает прямое снижение стоимости популярных моделей. К примеру, Ford Mustang подешевел примерно на 2300 долларов, а Ford Bronco — на 2000. Для премиального бренда Lincoln скидки еще более ощутимы, что должно стимулировать спрос в более дорогом сегменте.

Ситуация не выглядит критической

Ford продолжает удерживать сильные позиции в сегменте пикапов и SUV, а отдельные модели, такие как Ford Explorer и Mustang, даже демонстрируют рост. К тому же выручка компании увеличилась более чем на 6%, что свидетельствует об общей финансовой стабильности. Снижение цен выглядит как прямой и понятный ответ на падение спроса, и если стратегия сработает, она может стать примером для всей автоиндустрии.

