Denso планирует к 2029 году запустить беспроводную зарядку электромобилей во время движения

Denso разрабатывает систему беспроводной зарядки электромобилей во время движения
Японская машиностроительная корпорация Denso Corp. разрабатывает систему беспроводной зарядки электромобилей во время движения с намерением внедрить эту технологию до 2029 финансового года.
Об этом сообщает Kyodo.
Ожидается, что реализация проекта зарядки в движении будет способствовать росту спроса на электромобили. Среди проблем автомобилей с нулевым уровнем выбросов потребители подчеркивают проблему затрат времени на зарядку и короткий запас хода.

Как работает система Denso

Система Denso работает путем беспроводной передачи электроэнергии от катушек передачи энергии, встроенных в дорогу, до катушек приема энергии, установленных на нижней части транспортных средств.
Зарядка во время движения позволит транспортным средствам продолжать работу с меньшими аккумуляторами, что в свою очередь уменьшит вес транспортного средства и поможет уменьшить повреждение дорожного покрытия.
Отмечается, что в испытании, проведенном в сентябре 2024 года в помещении штаб-квартиры компании в японской префектуре Айти, Denso достигла непрерывного пробега 500 км за 50 часов, используя свою систему.

Сотрудничество с Toyota

Denso, крупный производитель автозапчастей, связанный с автогигантом Toyota Motor Corp., подписала соглашение с Токийским университетом о десятилетнем сотрудничестве с 1 апреля для содействия практическому использованию системы беспроводной зарядки.
Президент Denso Шинносуке Хаяши заявил, что эта технология может преодолеть ограничения и изменить лицо мобильности.
Поскольку высокая стоимость установки инфраструктуры электропитания называется проблемой для системы, компания будет исследовать географию ее развертывания в зависимости от объемов трафика.
По материалам:
Укрінформ
