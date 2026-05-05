Denso планирует к 2029 году запустить беспроводную зарядку электромобилей во время движения
Японская машиностроительная корпорация Denso Corp. разрабатывает систему беспроводной зарядки электромобилей во время движения с намерением внедрить эту технологию до 2029 финансового года.
Об этом сообщает Kyodo.
Ожидается, что реализация проекта зарядки в движении будет способствовать росту спроса на электромобили. Среди проблем автомобилей с нулевым уровнем выбросов потребители подчеркивают проблему затрат времени на зарядку и короткий запас хода.
Как работает система Denso
Система Denso работает путем беспроводной передачи электроэнергии от катушек передачи энергии, встроенных в дорогу, до катушек приема энергии, установленных на нижней части транспортных средств.
Зарядка во время движения позволит транспортным средствам продолжать работу с меньшими аккумуляторами, что в свою очередь уменьшит вес транспортного средства и поможет уменьшить повреждение дорожного покрытия.
Отмечается, что в испытании, проведенном в сентябре 2024 года в помещении штаб-квартиры компании в японской префектуре Айти, Denso достигла непрерывного пробега 500 км за 50 часов, используя свою систему.
Сотрудничество с Toyota
Denso, крупный производитель автозапчастей, связанный с автогигантом Toyota Motor Corp., подписала соглашение с Токийским университетом о десятилетнем сотрудничестве с 1 апреля для содействия практическому использованию системы беспроводной зарядки.
Президент Denso Шинносуке Хаяши заявил, что эта технология может преодолеть ограничения и изменить лицо мобильности.
Поскольку высокая стоимость установки инфраструктуры электропитания называется проблемой для системы, компания будет исследовать географию ее развертывания в зависимости от объемов трафика.
