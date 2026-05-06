Новый Toyota Land Cruiser стал самым мощным в истории 06.05.2026, 02:02 — Технологии&Авто

Land Cruiser 300 Series

Toyota объявила цены на Land Cruiser 300 Series с новой гибридной установкой i-Force Max для рынка Австралии. Модель станет самой мощной и дорогой в истории линейки, а ее продажи стартуют в середине 2026 года.

Цена

Гибридная версия будет доступна только в двух топовых комплектациях. Land Cruiser GR Sport Hybrid оценили в 156 060 австралийских долларов (111 894 долл. США), а Sahara ZX Hybrid — в 156 810 долларов (112 424 долл. США). Это на 8900 долларов дороже аналогичных дизельных версий с двигателем 3,3 V6.

Таким образом, Toyota делает ставку не на массовый переход на гибриды, а на премиальную версию для тех, кто ищет максимум мощности и статуса.

Мощность вместо экономии

Гибридная установка взята у пикапа Tundra. Она сочетает бензиновый V6 3,4 с двойным турбонаддувом, электромотор-генератор и 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Батарея емкостью 1,8 кВт·ч располагается в задней части авто, из-за чего пришлось изменить расположение запасного колеса.

Суммарная мощность системы составляет 341 кВт и 790 Нм — это гораздо больше, чем у дизельной версии (на 114 кВт и 90 Нм). В то же время производитель отмечает: это гибрид не для экономии горючего, а для повышения производительности.

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.