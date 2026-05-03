Альтернатива Toyota Land Cruiser: в Китае презентовали внедорожник премиум-класса (фото)
На автосалоне в Пекине представили новый FAW Hongqi P567. Брутальный рамный внедорожник получил 843-сильную электрифицированную установку. P567 — первая модель бренда специально для бездорожья. Ее продажи стартуют во второй половине 2026 года.
Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Hongqi P567 от концерна FAW отличается агрессивным угловатым дизайном с широкой решеткой радиатора, массивными бамперами и выраженным пластиковым обвесом.
Кроме того, показали авто с внедорожными аксессуарами типа дополнительной оптики или лебедки. Автомобиль довольно крупный — он больше, чем Toyota Land Cruiser 300 или Nissan Patrol.
Размеры FAW Hongqi P567:
- длина — 5120 мм;
- ширина — 2050 мм;
- высота — 1960 мм;
- колесная база — 2900 мм.
Салон FAW Hongqi P567 украшен дорогой кожей, а на передней панели установлены два экрана. Комплектация включает в себя электропакет, холодильник, мощную акустику и систему полуавтономного движения.
Новый FAW Hongqi P567 оснащен четырьмя электромоторами (по одному на колесо) и 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой, выполняющей роль генератора. Суммарная отдача составляет 843 л. с. и 1300 Н∙м.
Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч в 4,5 с и проехать 280 км в электрическом режиме, а общий запас хода составляет 1350 км.
FAW Hongqi P567 получил полный привод с блокировками дифференциалов, управляемые задние колеса и пневмоподвеску со сменным клиренсом.
Поделиться новостью
Также по теме
В Европе будут бороться со «скрученными» пробегами авто
ПартнерскаяSense Bank запустил в Sense SuperApp валютные переводы между родственниками без комиссий
7 приборов, которые следует всегда выключать из розетки
Где в Украине покупают больше всего новых авто
Можно ли переоформить авто без личного присутствия
BYD представил новый электрический гиперкар Denza Z (видео)