Альтернатива Toyota Land Cruiser: в Китае презентовали внедорожник премиум-класса (фото) Сегодня 03:18 — Технологии&Авто

FAW Hongqi P567 – брутальный рамный внедорожник премиумкласса, Фото: autohome.com.cn

На автосалоне в Пекине представили новый FAW Hongqi P567. Брутальный рамный внедорожник получил 843-сильную электрифицированную установку. P567 — первая модель бренда специально для бездорожья. Ее продажи стартуют во второй половине 2026 года.

Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Hongqi P567 от концерна FAW отличается агрессивным угловатым дизайном с широкой решеткой радиатора, массивными бамперами и выраженным пластиковым обвесом.

843-сильное авто способно разогнаться до сотни за 4,5 с, Фото: autohome.com.cn

Кроме того, показали авто с внедорожными аксессуарами типа дополнительной оптики или лебедки. Автомобиль довольно крупный — он больше, чем Toyota Land Cruiser 300 или Nissan Patrol.

Размеры FAW Hongqi P567:

длина — 5120 мм;

ширина — 2050 мм;

высота — 1960 мм;

колесная база — 2900 мм.

Салон FAW Hongqi P567 получился роскошным, Фото: autohome.com.cn

Салон FAW Hongqi P567 украшен дорогой кожей, а на передней панели установлены два экрана. Комплектация включает в себя электропакет, холодильник, мощную акустику и систему полуавтономного движения.

Новый FAW Hongqi P567 оснащен четырьмя электромоторами (по одному на колесо) и 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой, выполняющей роль генератора. Суммарная отдача составляет 843 л. с. и 1300 Н∙м.

Внедорожник может проехать 280 км на электротяге, Фото: autohome.com.cn

Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч в 4,5 с и проехать 280 км в электрическом режиме, а общий запас хода составляет 1350 км.

FAW Hongqi P567 получил полный привод с блокировками дифференциалов, управляемые задние колеса и пневмоподвеску со сменным клиренсом.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.