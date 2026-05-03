Альтернатива Toyota Land Cruiser: в Китае презентовали внедорожник премиум-класса (фото)

FAW Hongqi P567 – брутальный рамный внедорожник премиумкласса
На автосалоне в Пекине представили новый FAW Hongqi P567. Брутальный рамный внедорожник получил 843-сильную электрифицированную установку. P567 — первая модель бренда специально для бездорожья. Ее продажи стартуют во второй половине 2026 года.
Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Hongqi P567 от концерна FAW отличается агрессивным угловатым дизайном с широкой решеткой радиатора, массивными бамперами и выраженным пластиковым обвесом.
843-сильное авто способно разогнаться до сотни за 4,5 с
Кроме того, показали авто с внедорожными аксессуарами типа дополнительной оптики или лебедки. Автомобиль довольно крупный — он больше, чем Toyota Land Cruiser 300 или Nissan Patrol.

Размеры FAW Hongqi P567:

  • длина — 5120 мм;
  • ширина — 2050 мм;
  • высота — 1960 мм;
  • колесная база — 2900 мм.
Салон FAW Hongqi P567 получился роскошным
Салон FAW Hongqi P567 украшен дорогой кожей, а на передней панели установлены два экрана. Комплектация включает в себя электропакет, холодильник, мощную акустику и систему полуавтономного движения.
Новый FAW Hongqi P567 оснащен четырьмя электромоторами (по одному на колесо) и 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой, выполняющей роль генератора. Суммарная отдача составляет 843 л. с. и 1300 Н∙м.
Внедорожник может проехать 280 км на электротяге
Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч в 4,5 с и проехать 280 км в электрическом режиме, а общий запас хода составляет 1350 км.
FAW Hongqi P567 получил полный привод с блокировками дифференциалов, управляемые задние колеса и пневмоподвеску со сменным клиренсом.
