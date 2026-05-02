0 800 307 555
ру
Где в Украине покупают больше всего новых авто

Технологии&Авто
25
В марте крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, вместе эти регионы обеспечили 64% всех продаж новых легковых автомобилей в стране.
В марте больше новых автомобилей продали в столице — 2120.
Далее по объемам продаж следуют:
  • Киевщина — 584 авто;
  • Днепропетровщина — 427 авто;
  • Львовщина — 324 авто;
  • Одесчина — 292 авто.

Самые популярные модели

На рынках Киева, Днепропетровской и Львовской областей самым популярным автомобилем месяца стал кроссовер Toyota RAV-4.
В Киевской области наибольший спрос был на седан Renault Taliant.
В Одесской области чаще покупали Renault Duster.
Ранее Finance.ua писал, что из-за войны среди украинцев все чаще возникает потребность переоформления автомобиля без личного присутствия.
Существует два способа перерегистрации транспортного средства, если владелец находится на фронте или за границей: через приложение «Дія» или путем оформления доверенности.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок Украины
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems