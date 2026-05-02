Где в Украине покупают больше всего новых авто
В марте крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, вместе эти регионы обеспечили 64% всех продаж новых легковых автомобилей в стране.
В марте больше новых автомобилей продали в столице — 2120.
Далее по объемам продаж следуют:
- Киевщина — 584 авто;
- Днепропетровщина — 427 авто;
- Львовщина — 324 авто;
- Одесчина — 292 авто.
Самые популярные модели
На рынках Киева, Днепропетровской и Львовской областей самым популярным автомобилем месяца стал кроссовер Toyota RAV-4.
В Киевской области наибольший спрос был на седан Renault Taliant.
В Одесской области чаще покупали Renault Duster.
Ранее Finance.ua писал, что из-за войны среди украинцев все чаще возникает потребность переоформления автомобиля без личного присутствия.
Существует два способа перерегистрации транспортного средства, если владелец находится на фронте или за границей: через приложение «Дія» или путем оформления доверенности.